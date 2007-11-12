بوستان مادر در پارک آزادگان نیمه دوم دی ماه به بهره برداری می رسد/ حضور زنان در رده های مدیریتی شهرداری به 10 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران، صبح امروز در حاشیه مراسم روزملی دختران و در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شهرداری در راستای توجه به امور بانوان، گفت: توجه به امور بانوان در اولویت فعالیت های شهرداری است چرا که محدودیت هایی که در تهران برای همه وجود دارد برای زنان بیشتر است .

وی افزود : شهرداری تهران در حوزه مسائل ورزشی و توجه به سلامت جسمی بانوان بیش از 100 سالن ورزشی را ویژه آنها ایجاد کرده است .

قالیباف با بیان اینکه اعتقادی به ایجاد پارک های ویژه زنان ندارم ، گفت : ما می توانیم در پارک ها نقاطی را ایجاد کنیم که بانوان بتوانند از امکانات آن مکان به راحتی استفاده کنند که در این راستا بوستان مادر در منطقه 15 و در ادامه پارک آزادگان در نیمه دوم دی ماه به بهره برداری می رسد .

شهردار تهران با بیان اینکه نباید پارک ها فقط ویژه استفاده خانم ها باشد و کسی را در آن راه ندهیم ، افزود : همه خانواده باید بتوانند در محیط پارک رفت و آمد کنند و فقط مکانی در آن لحاظ شود که ورود آقایان به آن ممنوع بوده و بانوان به راحتی از فضای آن استفاده کنند .

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مسائل فرهنگی بانوان ، اظهار کرد : اداره کل بانوان شهرداری تهران برای رسیدگی به مسائل فرهنگی این قشر در حوزه های زنان سرپرست خانوار ، مهارت آموزی و... تشکیل شده و در مجموع توجه به امور بانوان در همه عرصه ها در اولویت فعالیت های شهرداری تهران قرار دارد که تاثیرات آن را در سطح شهر نیز شاهد هستیم .

وی از ارتقاء سطح مدیریتی زنان در شهرداری تهران خبر داد و گفت : در حال حاضر دو درصد از زنان شهرداری در رده های مدیریتی قرار دارند که با اقدامات انجام شده سعی داریم آن را به 10 درصد برسانیم .

قالیباف ، برگزاری چنین همایش هایی را بسیار با اهمیت خواند و افزود : برپایی این جشن ها در همه شهرها و پرداختن مطبوعات و رسانه ها در یک روز به این امر ، حد قل موجب می شود تا دختران متوجه مسئولیت سنگین خود باشند و تا حد امکان به این قشر که نقش جدی در آینده جامعه دارند، توجه شود .

شهردار تهران در ادامه اظهار کرد : در دو سال گذشته در حوزه مسائل فرهنگی در فرهنگسراها ، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار و فعالیت های اقتصادی و در همه عرصه ها ، توجه ویژه ای به زنان شده است.