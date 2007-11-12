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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

شهردار تهران در جمع خبرنگاران:

بوستان مادر در پارک آزادگان نیمه دوم دی ماه به بهره برداری می رسد/ حضور زنان در رده های مدیریتی شهرداری به 10 درصد افزایش می یابد

بوستان مادر در پارک آزادگان نیمه دوم دی ماه به بهره برداری می رسد/ حضور زنان در رده های مدیریتی شهرداری به 10 درصد افزایش می یابد

شهردار تهران با بیان اینکه اعتقادی به ایجاد پارکهای اختصاصی برای بانوان ندارم، گفت : نباید پارکهای ویژه زنان احداث و از ورود بقیه افراد خانواده ها به آن جلوگیری شود، بلکه باید در پارک ها فضاهایی را ویژه زنان فراهم کرد تا به راحتی از امکانات آن استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران، صبح امروز در حاشیه مراسم روزملی دختران و در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شهرداری در راستای توجه به امور بانوان، گفت: توجه به امور بانوان در اولویت فعالیت های شهرداری است چرا که محدودیت هایی که در تهران برای همه وجود دارد برای زنان بیشتر است .

وی افزود : شهرداری تهران در حوزه مسائل ورزشی و توجه به سلامت جسمی بانوان  بیش از 100 سالن ورزشی را ویژه آنها ایجاد کرده است .

قالیباف با بیان اینکه اعتقادی به ایجاد پارک های ویژه زنان ندارم ، گفت : ما می توانیم در پارک ها نقاطی را ایجاد کنیم که بانوان بتوانند از امکانات آن مکان به راحتی استفاده کنند که در این راستا بوستان مادر در منطقه 15 و در ادامه پارک آزادگان در نیمه دوم دی ماه به بهره برداری می رسد .

شهردار تهران با بیان اینکه نباید پارک ها  فقط ویژه استفاده خانم ها باشد و کسی را در آن راه ندهیم ، افزود : همه خانواده باید بتوانند در محیط پارک رفت و آمد کنند  و فقط مکانی در آن لحاظ شود که ورود آقایان به آن ممنوع بوده و بانوان به راحتی از فضای آن استفاده کنند .

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مسائل فرهنگی بانوان ، اظهار کرد : اداره کل بانوان شهرداری تهران برای رسیدگی به مسائل فرهنگی این قشر در حوزه های زنان سرپرست خانوار ، مهارت آموزی و... تشکیل شده و در مجموع توجه به امور بانوان در همه عرصه ها در اولویت فعالیت های شهرداری تهران قرار دارد که تاثیرات آن را در سطح شهر نیز شاهد هستیم .

وی از ارتقاء سطح مدیریتی زنان در شهرداری تهران خبر داد و گفت : در حال حاضر دو درصد از زنان شهرداری در رده های مدیریتی قرار دارند که با اقدامات انجام شده  سعی داریم آن را به 10 درصد برسانیم .

قالیباف ، برگزاری چنین همایش هایی را بسیار با اهمیت خواند و افزود : برپایی این جشن ها در همه شهرها و پرداختن مطبوعات و رسانه ها در یک روز به این امر ، حد قل موجب می شود تا دختران متوجه مسئولیت سنگین خود باشند و تا حد امکان به این قشر که نقش جدی در آینده جامعه دارند، توجه شود .

شهردار تهران  در ادامه اظهار کرد : در دو سال گذشته  در حوزه مسائل فرهنگی در فرهنگسراها ، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار و فعالیت های اقتصادی و در همه عرصه ها ، توجه ویژه ای به زنان شده است.

کد مطلب 584984

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