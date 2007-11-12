دشمن در تهاجم فرهنگی زنان را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه اصفهان، ظهر امروز در چهارمین همایش نخبگان فرهنگی استان با رویکرد تذکر لسانی افزود : در عصر کنونی دشمن جنگ فرهنگی را کارساز تر و تاثیرگذار تر از دیگر عرصه می داند که در این امر زنان نیز باید در کنار مردان در برخورد با دشمن همانند گذشته گامهای موثری را بردارند .

این مسئول ادامه داد : در دوران انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی زنان با حمایت و پشتیبانی از مردان و انجام اقداماتی در پشت صحنه جنگ به پیروزی در جنگ تحمیلی کمک قابل توجهی کردند و اکنون نیز آنان باید پیشتاز و جلوتر از مردان راه مبارزه با دشمن را ادامه دهند تا بتوانند سرانجام دشمن را از پا در آورند و اهداف شوم آنان را ناکام کنند .

طباطبائی نژاد خاطر نشان کرد : در اجرای امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین ملاکها رعایت احترام است و باید با ملایمت تذکر داد تا نتیجه ای موثرتر حاصل شود.