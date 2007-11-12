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۲۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

امام جمعه اصفهان:

دشمن در تهاجم فرهنگی زنان را هدف قرار داده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد گفت: در عصر کنونی دشمن به تاثیر تهاجم فرهنگی در جوامع اسلامی پی برده و در این میان زنان را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه اصفهان، ظهر امروز در چهارمین همایش نخبگان فرهنگی استان با رویکرد تذکر لسانی افزود: در عصر کنونی دشمن جنگ فرهنگی را کارساز تر و تاثیرگذار تر از دیگر عرصه می داند که در این امر زنان نیز باید در کنار مردان در برخورد با دشمن همانند گذشته گامهای موثری را بردارند.

این مسئول ادامه داد: در دوران انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی زنان با حمایت و پشتیبانی از مردان و انجام اقداماتی در پشت صحنه جنگ به پیروزی در جنگ تحمیلی کمک قابل توجهی کردند و اکنون نیز آنان باید پیشتاز و جلوتر از مردان راه مبارزه با دشمن را ادامه دهند تا بتوانند سرانجام دشمن را از پا در آورند و اهداف شوم آنان را ناکام کنند.

طباطبائی نژاد خاطر نشان کرد: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین ملاکها رعایت احترام است و باید با ملایمت تذکر داد تا نتیجه ای موثرتر حاصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر کلام و سخنرانی زنان در میان زنان بیان داشت: سخنرانی یک زن برای هم نوعان خود بسیار کارسازتر خواهد بود.

کد مطلب 584986

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