به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه نخستين روز همايش، با پرسش و پاسخ آزاد در باب « هيدگر و پرسش از تكنولوژي» آغاز شده و با خوانش نمايشنامه‌ « باجو» اثر ژان پارتيو ادامه مي‌يابد. سخنراني دكتر عباس منوچهري با موضوع « پرسش رهايي و هيدگر» آخرين برنامه روز نخست اين همايش است.

در روز دوم همايش، شهريار زرشناس،‌ تحت عنوان « ما و هيدگر» و دكتر محمود عباديان تحت عنوان « كوره‌ راه‌ هاي جنگلي و آغاز اثر هنري» سخنراني خواهند كرد . نمايش و نقد فيلم، آخرين برنامه روز دوم خواهد بود .

روز سوم، با سخنراني دكتر ضياء شهابي تحت عنوان « هيدگر و پرسش وجود» آغاز شده و با سخنراني دكتر ريخته‌گران تحت عنوان « حقيقت از ديدگاه هيدگر» به پايان خواهد رسيد . گفت ‌وگوي آزاد با موضوع « هيديگر و مسأله‌ي آزادي» و خوانش نمايشنامه‌ « سه زن بلند بالا» اثر ادوارد آلبي از ديگر برنامه‌هاي روز سوم همايش است.

در آخرين روز همايش نيز دكتر مددپور تحت عنوان « هيدگر و ايرانيان» ، و شهريار وقفي‌پور تحت عنوان « استعاره‌ خانه» به سخنراني خواهند پرداخت .

مارتين هيدگر (1976-1889) يكي ازفيلسوفان بزرگ قرن بيستم است كه علاوه بر حوزه فلسفه ، در حوزهاي ديگر همچون جامعه شناسي، روانشناسي ، و به عبارت بهتر ، علوم انساني تاثيرگزار بوده است . آثار نوشتاري و گفتاري وي هم اكنون زير نظر پسرش در حال انتشار است . هرمان هيدگر اعلام كرده مجموعه آثار پدرش در صورتي كه سالي يك جلد منتشر شود تا پايان سال 2020 ادامه خواهد يافت .



ماجراي انديشه هيدگر به اروپا و انديشه غربي محدود نشده ، بلكه در سراسر جهان و به زبانهاي مختلف انگليسي، فرانسه، آلماني، ژاپني، عربي، فارسي ، ترجمه شده است . در ميان كشورهاي آسيايي، ژاپن بيشترين استقبال را از آثار هيدگر كرده است . اين استقبال به حدي است كه حتي چند ترجمه ازيك اثر هيدگر به چاپ رسيده است . در ميان كشورهاي اروپايي نيز فرانسويان بيشترين اقبال را نسبت به انديشه هاي هيدگر نشان داده اند . انگليسي ها نيز هر چند در آغاز توجه چنداني به هيدگر نداشتند ولي بعدها به اهميت اين انديشه ها پي برده و آثار بي شماري ازهيدگر به زبان انگليسي ترجمه كردند . علاوه بر ترجمه آثار هيدگر به زبانهاي مختلف، آثار بي شماري نيز درباره اين انديشه ها نوشته شده است . تعداد اين نوشته ها به حدي است كه مي توان هيدگر را پرخواننده ترين فيلسوف قرن بيستم محسوب كرد .

آشنايي ايرانيان با هيدگر به حدود نيم قرن پيش باز مي گردد . شادروان احمد فرديد در مقاله اي تحت عنوان « از كانت تا هيدگر» در مجله سخن باب آشنايي با اين فيلسوف آلماني را بازكرده و در درسگفتارهاي خود در گروه فلسفه دانشگاه تهران به آموزش انديشه هاي وي پرداخت . البته روايتي كه فرديد از انديشه هيدگر ارائه مي كرد مورد مخالفت بسياري قرار گرفت . اين افراد معتقد بودند تفسير فرديد از هيدگر تفسير درستي نيست و فرديد در درسگفتارهاي خود انديشه هاي هيدگر را با عرفان اسلامي مخلوط كرده است .

ماجراي ديگري كه درباره انديشه هاي هيدگر در ايران روي داده است تقابلي است كه در دهه هفتاد ميان طرفداران هيدگر( به روايت فرديد ) و طرفداران پوپر ( به روايت سروش) شكل گرفت و با هياهويي كه در پيرامون آن اتفاق افتاد بدون هيچ نتيجه اي به پايان رسيد .

ازآثار پرشمار هيدگر تا كنون چند اثر كوتاه به زبان فارسي به چاپ رسيده است كه برخي از آنها عبارتند از : « راههاي جنگلي/ ترجمه : منوچهر اسدي » ، درآمد كتاب « هستي و زمان » / ترجمه : منوچهر اسدي » ، « مابعدالطبيعه چيست؟ / ترجمه : محمد جواد صافيان» ، « سرآغاز اثر هنري/ ترجمه : ضياء شهابي » ، « فلسفه چيست؟ / ترجمه : دكتر رضا داوري » ، « وارستگي / ترجمه : محمد رضا جوزي» ، « انديشيدن به رهايي / ترجمه : دكتر عباس منوچهري » .

درباره وي نيز آثاري و مقالاتي نوشته و ترجمه شده است كه از جمله مهمترين آنها مي توان به كتاب « جهان در انديشه هيدگر » نوشته دكتر محمود خاتمي، و رساله دكتري دكتر شهرام پازوكي به نام « سير مابعد الطبيعه در غرب به روايت هيدگر» ( گزارش دكتر پازوكي از اين رساله در شماره دوم فصلنامه نقد ونظر به چاپ رسيده است )، « در بن بست زمان / دكتر محمد رضا نيكفر » ، « هيدگر به چه كار ما مي آيد ؟ / محمد رضا نيكفر» ( مقالات دكتر نيكفر در شماره 34و 36 فصلنامه " نگاه نو" منتشر شده است ) اشاره كرد .