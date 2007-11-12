مرکز مطالعات باستانی شناسی غرب آسیا در ایران تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور عصر امروز در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در محل استانداری افزود: راهکارهای دانش پژوهشی و اساس پژوهشی کشور از طریق این مرکز در ایران و مناطق غربی آسیا مورد بررسی قرار می گیرد.

هاشمی با اشاره به این که میراث فرهنگی نماد هویت ملی مردم ایران است، تصریح کرد: به دلیل تصورات غلط برخی در گذشته، توجه خاصی به صنایع دستی و میراث فرهنگی ایران نشده بود در حالی که میراث فرهنگی اصلی ترین عامل پیوند مردم ایران است.

رئیس پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه صنایع دستی در ایران با چالش هایی روبرو است یادآور شد: تدوین نقشه باستان شناسی کشور از برنامه های استرتژیک و اصولی پژوهشکده در سال جاری است.

وی با اعلام این که امسال 70 باستان شناس در 70 سد کشور عملیات چاوش را انجام می دهند، عنوان کرد: برنامه جامع سازمان در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال تدوین است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: برای توسعه گردشگری در استان نیازمند بازارهای هدف با محوریت منطقه آزاد تجاری هستیم.

رحمت عباس نژاد افزود: برای رسیدن به هدف کلان در گردشگری نیاز به پژوهش در همه حوزه ها داریم.

وی با بیان این که باید از مزایای پژوهش در توسعه پایدار استفاده شود، تصریح کرد: سند ملی توسعه گردشگری مازندران حول محور پژوهش در حال تدوین است.