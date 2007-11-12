آمریکا بر لغو هرچه سریعتر حالت فوق العاده در گرجستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ماتیو بریزا معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اوراسیا در سفر خود به تفلیس پس از دیدار با نخست وزیر گرجستان گفت: کاملا ضروری است که برخی تدابیر ازجمله لغو حالت فوق العاده و بازگشایی تمامی شبکه های تلویزیونی در این کشور صورت گیرد.
وی که قصد دارد با رئیس جمهوری گرجستان نیز دیدار کند، افزود : کاملا روشن است که آنچه در هفته های اخیر در گرجستان رخ داده، شکی بزرگ برای حکومت به شمار می رود و براساس آنچه که به ما مربوط می شود روند دموکراسی باید هرچه سریعتر برقرار شود.
واشنگتن هفته گذشته اعلام کرده بود که برای انتقال نگرانی ها و اعتراض به گرجستان در خصوص اوضاع این کشور و برقراری حالت فوق العاده ازسوی تفلیس، نماینده خود را رهسپار این کشور می کند.
رئیس جمهوری گرجستان چهارشنبه هفته گذشته به منظور جلوگیری از ادامه تظاهرات مخالفان برای دو هفته (15 روز) حالت فوق العاده در سراسر این کشور اعلام کرد.
پارلمان گرجستان نیز فرمان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری را برای وضع حالت فوق العاده در این کشور تایید و تا 22 نوامبر جاری تمدید کرد.
همه 149 نماینده حاضر از مجموع 225 نماینده در جلسه روز شنبه پارلمان به فرمان ساکاشویلی رای مثبت دادند. قانون اساسی گرجستان تاکید می کند که پارلمان باید فرمان رئیس جمهور درباره اعلام حالت فوق العاده را ظرف 48 ساعت از صدور آن تایید کند و اگر این فرمان از تایید پارلمان برخوردار نشود باید فورا بعد از پایان مهلت 48 ساعته اجرای آن متوقف شود.
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