بيش از 45 هزار خانواده زن سرپرست تحت پوشش مراكز خيريه قرار دارند

معاون دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : علاوه بر بيش از 45 هزار خانواده زن سرپرست تحت پوشش مراكز خيريه تعداد 67 هزار خانواده زن سرپرست نيزدر سازمان بهزيستي ساماندهي شده اند كه اين تعداد در مجموع 110 تا 112 هزار خانواده زن سرپرست تحت پوشش را تشكيل مي دهند .

پرويز زارعي با بيان اينكه تعداد اين موسسات از 270 مركز خيريه در سال 79 به 439 مركز تا سال 82 افزايش يافته است ، اظهار داشت : مراكز و انجمن هاي خيريه با هدف تشويق و ترغيب موسسات غير دولتي ، جلب مشاركتهاي مردمي در راستاي توانمند سازي و حمايت از زنان سرپرست خانوار، ايجاد زمينه هاي لازم به منظور اجراي برنامه سوم توسعه و ارتقاء و ساماندهي كيفيت خدمات اجتماعي در بخش غير دولتي ، تشكيل شده اند .

وي افزود : از سال 79 تا كنون بودجه اي معادل 10 ميليارد و 950 ميليون تومان به صورت اعتبار بلاعوض از سوي سازمان بهزيستي به منظور حمايت و رسيدگي به خانواده هاي زن سرپرست به موسسات و انجمن هاي خيريه پرداخت شده كه علاوه بر اين تاكنون مبلغ 4 ميليارد و 300 ميليون تومان نيز براي تجهيز اين مراكز اختصاص داده شده است .

زارعي كمك هزينه تهيه مسكن ، مستمري ، كمكهاي موردي و تهيه جهيزيه و... را از جمله كمكهاي مادي و غيرمادي اين موسسات به خانواده هاي زن سرپرست اشاره نمود و تصريح كرد : در سال 83 نيز به منظور جلب مشاركت بيشتر و خدمات مطلوبتر اين موسسات به خانواده هاي زن سرپرست ، مبلغ يارانه انجمن ها و مراكز خيريه 20 تا 30 درصد افزايش يافته و در مجموع بودجه اي معادل 900 ميليون تومان درسال آينده براي حمايت و تشويق موسسات خيريه در دستور كار سازمان بهزيستي قرار گرفته است .