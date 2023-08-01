صرف ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آبرسانی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۷۲ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در مناطق مختلف استان انجام شد.

وی ضمن بیان اینکه مردم استان شایسته بهره مندی از خدمات مطلوب و با کیفیت هستند، تصریح کرد: در سال جاری ۳۵۰ کیلومتر اصلاح و ۳۲۲ کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی در اقطار ۶۳ تا ۲۰۰ میلی متری اجرایی شد.

وی، اعتبار صرف شده برای انجام این طرح‌ها را ۱۳۴ میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان از این طرح‌ها برخوردار شدند.

مدیرعامل آبفای مازندران، ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۴ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال در سطح استان وجود دارد که آب شرب ساکنان ۵۸ شهر و ۱۷۱۹ روستا را تأمین می‌کند.