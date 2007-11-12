مصر ممکن است در کنفرانس آناپولیس شرکت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصر، احمد ابوالغیط گفت که مصر ممکن است در این کنفرانس شرکت نکند برای اینکه قاهره نسبت به نتایج آن تردید دارد.

کنفرانس صلح پائیزی در آناپولیس کنفرانسی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در صدد است تا با برگزاری آن بتواند با دعوت از کشورهای عربی و دیگر کشورهای درگیر در مناقشه اسرائیلی- فلسطینی طرفین را به مسیر گفتگوها دعوت کند.

تاکنون رایزنی های زیادی برای راضی کردن کشورهای عربی به ویژه مصر برای شرکت در این کنفرانس صورت گرفته، اما تاکنون پاسخی قطعی از سوی قاهره در این باره ارائه نشده است.

ابوالغیط در عین حال تصریح کرد که کنفرانس صلحی که در آناپولیس مریلند برگزار خواهد شد باید در گفتگوهای صلح به رویای فلسطینی ها برای داشتن یک کشور فلسطینی جامه عمل بپوشاند.

وزیر خارجه مصر اضافه کرد که اگر کنفرانس به نتیجه مذکور یعنی تشکیل کشور فلسطینی منجر نشود آنگاه من فکر می کنم که مصر و دیگر کشورهای عربی ملاحظاتی را برای شرکت در آن خواهند داشت.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

در پیوند با این موضوع عمرو موسی بعد از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر قاهره به خبرنگاران گفت: انتظار می رود که نشست فوق العاده وزیران امور خارجه عرب درباره کنفرانس آناپولیس در 10 روز آینده با ریاست عربستان به عنوان رئیس کمیته پیگیری طرح صلح اعراب برگزار شود.

گرچه تاکنون در خصوص برگزاری زمان این کنفرانس چالش هایی بوجود آمد اما در نهایت اعلام شد که واشنگتن براساس تصمیمات اولیه درنظر دارد تا دعوتنامه هایی را به منظور برگزاری کنفرانس آناپولیس در 26 نوامبر (5 آذرماه) به شرکت کنندگان ارسال کند.