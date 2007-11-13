ایجاد 1587 کتابخانه مستقل در مازندران

قربانعلی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع این مدارس هزار و 280 واحد دولتی و مابقی غیرانتفاعی هستند.

وی با اشاره به وجود دو میلیون و 396 هزار و 689 جلد کتاب با موضوعات مذهبی، تربیتی، علمی هنری، تاریخی و داستانی، مرجع و کمک آموزشی در این مدارس خاطر نشان کرد: هم اکنون به ازای هر دانش آموز مازندرانی پنج جلد کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد.

خورشیدی عنوان : از سال 78 تاکنون بالغ بر 9 میلیارد ریال کتاب در اختیار آموزشگاه های مازندران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید نیز مبلغ 200 میلیون ریال کتاب اهدایی فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدارس مازندران اختصاص یافت و همچنین با هماهنگی دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته 130 آموزشگاه دوره متوسطه به کتاب مجهز شدند.

به گفته خورشیدی، فقدان کتابدار پیش بینی نشدن فضای کتابخانه در ساخت فضاهای آموزشی استان از جمله مهم ترین علل نبود این امکان فرهنگی در مدارس استان است.