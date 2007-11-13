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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

50 کانون فرهنگی مساجد استان سمنان تجهیز شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: 50 کانون فرهنگی مساجد استان سمنان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان تجهیز شدند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: تا پایان امسال 50 کانون فرهنگی مساجد استان نیز از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تجهیز خواهد شد و تجهیز هر کانون را مبلغ 10 میلیون ریال عنوان کرد.

حسین روحانی‌نژاد تصریح کرد: این کانونها به تلویزیون، نمابر، خط تلفن، دوربین فیلمبرداری و عکاسی، رادیو ضبط، میز و صندلی مجهز شده‌اند.

به گفته وی، 9 کانون شهری و روستایی در شهرستان سمنان، هفت کانون در شهرستان دامغان، چهار کانون در شهرستان گرمسار و سه کانون در شهرستان شاهرود از کانون های تحت پوشش این اداره کل بوده است که در مرحله اول تجهیز شده اند.

وی فعالیت های کانون‌های فرهنگی مساجد را در زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی، همایش‌ها و نشست‌های فرهنگی و اجرای برنامه در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی عنوان کرد.

کد مطلب 585277

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