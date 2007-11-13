نانوماهواره ایران به کمک بخش کشاورزی کشور می آید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین حسینی تودشکی در سومین روز هفته جهانی فضا با عنوان فضا و علوم ژئوماتیک در دانشگاه امیرکبیر در خصوص ریزماهواره ها افزود: ریزماهواره ها از زیرسیستم های مختلفی چون پایلوت، تامین و توزیع توان الکترونیکی، پایداری و کنترل وضعیت ABCS، کنترل درجه حرارت، ردیابی و مخابرات و سازه را شامل می شود.

حسینی ریزسیستم فرمان و انتقال داده را مغز فیزیکی ریز ماهواره دانست و اظهار داشت : این زیر سیستم توسط سیستم های کامپیوتری رابطه اصلی زیر سیستم و ارسال اطلاعات به زمین را برعهده دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده هوافضا دانشگاه امیرکبیر، پروژه Aut sat را شاهکار دانشگاه ذکر کرد و گفت : در اجرای این پروژه، دانشگاه به کار گروهی تاکید داشته و برای این منظور همکارانی از دانشکده های هوافضا، مکانیک، برق و کامپیوتر این پروژه را هدایت می کنند.

وی به حمایتهای سازمان فضایی ایران در اجرای این پروژه اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر فاز طراحی مقدماتی پروژه Aut sat انجام شده است و تا یک ماه آینده به پایان می رسد و فاز بعدی را شروع خواهیم کرد.

حسینی در خصوص ماموریت این نوع ماهواره ها گفت: این ماهواره قابلیت مشاهده زمین برای بررسی وضعیت محصولات کشاورزی را دارد.