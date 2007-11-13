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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۳۷

نانوماهواره ایران به کمک بخش کشاورزی کشور می آید

نانوماهواره ایران به کمک بخش کشاورزی کشور می آید

عضو هیئت علمی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه نانوماهواره ایران به کمک بخش کشاورزی کشور می آید، گفت: دانشگاه امیرکبیر با همکاری و حمایت سازمان فضایی ایران پروژه "ریز ماهواره" (Aut sat) طراحی و تولید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین حسینی تودشکی در سومین روز هفته جهانی فضا با عنوان فضا و علوم ژئوماتیک در دانشگاه امیرکبیر در خصوص ریزماهواره ها افزود: ریزماهواره ها از زیرسیستم های مختلفی چون پایلوت، تامین و توزیع توان الکترونیکی، پایداری و کنترل وضعیت ABCS، کنترل درجه حرارت، ردیابی و مخابرات و سازه را شامل می شود.

حسینی ریزسیستم فرمان و انتقال داده را مغز فیزیکی ریز ماهواره دانست و اظهار داشت : این زیر سیستم توسط سیستم های کامپیوتری رابطه اصلی زیر سیستم و ارسال اطلاعات به زمین را برعهده دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده هوافضا دانشگاه امیرکبیر، پروژه Aut sat را شاهکار دانشگاه ذکر کرد و گفت : در اجرای این پروژه، دانشگاه به کار گروهی تاکید داشته و برای این منظور همکارانی از دانشکده های هوافضا، مکانیک، برق و کامپیوتر این پروژه را هدایت می کنند.

وی به حمایتهای سازمان فضایی ایران در اجرای این پروژه اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر فاز طراحی مقدماتی  پروژه Aut sat انجام شده است و تا یک ماه آینده به پایان می رسد و فاز بعدی را شروع خواهیم کرد.

حسینی در خصوص ماموریت این نوع ماهواره ها گفت: این ماهواره قابلیت مشاهده زمین برای بررسی وضعیت محصولات کشاورزی را دارد.

کد مطلب 585291

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