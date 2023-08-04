پاسخگویی به ۵۵۰۹ گزارش مردمی از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن وتجارت سیستان و بلوچستان، ایرج حسن پور افزود: در بازه زمانی اول فروردین ماه تا ۳۱ تیرماه سال جاری، از طریق مرکز جامع مدیریت یکپارچه پاسخگویی و پایش خدمت اداره کل صمت استان به ۵ هزار و ۵۰۹ تماس تلفنی مردمی، پاسخ داده شده که ازاین میزان، هزار و ۷۷۴ تماس صوتی ضبط شده از طریق صندوق صوتی مرکز بوده که توسط کارشناسان پیگیری شده است.

وی افزود: بر اساس آمارثبت شده در سامانه ۱۲۴ در مدت اعلام شده، کارشناسان مرکز پاسخگویی طی این مدت، ۱۸۲ ساعت و۵۳ دقیقه معادل ۱۰ هزار و ۹۹۲ دقیقه با تماس گیرندگان، مکالمه داشته اند که میانگین زمان پاسخگویی یک دقیقه و ۳۵ ثانیه بوده و پایین‌تر از استاندار تعریف شده (۲ دقیقه) است.

حسن پور ادامه داد: در همین بازه زمانی، بالغ بر ۷۸ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی که به صورت الکترونیک انجام شده از نحوه پاسخگویی کارشناسان این مرکز، رضایت کامل داشته اند که این موضوع نشان دهنده توجه ویژه این اداره کل به موضوع استفاده از نقش مردم در فعالیت‌ها است.

مدیرکل صمت استان ادامه داد: بیشترین گزارش‌های اخذ شده مردمی طی همین مدت، مربوط به گرانی کالا بویژه موادغذایی، خوراکی، نوشیدنی، روغن، مرغ، خودرو وخدمات خودرویی، عدم رعایت ساعات کار نانوایی‌ها، گاز مایع و طرح یکپارچه خودرو بوده است.

حسن پور بیان کرد: با توجه به اینکه مرکز جامع مدیریت یکپارچه پاسخگویی و پایش خدمت در کنار رسیدگی به گزارش تخلفات صنفی و اقتصادی، سایر خدمات مرتبط به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را نیز انجام می‌دهد، طی این مدت از طریق این مرکز ۴۸ هزار و ۳۰۸ نفر خدمات دریافت کرده اند که میانگین روزانه ۳۸۹ خدمت می‌شود.