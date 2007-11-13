اجرای برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در روستاها

دکتر رشید رمضانی، معاون بیماریهای غیرواگیر مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 85 درصد عوامل و خطر ابتلا به این بیماری، مربوط به دیابت نوع 2 است.

وی، با اشاره به اینکه در حدود 4 میلیون ایرانی، دچار اختلال قند خون هستند، گفت: در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت، مواردی همچون فشار خون، چاقی، سابقه بیماری و... در بین افراد بالای 30 سال مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون بیماریهای غیرواگیر مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، با تاکید بر این موضوع که دیابت هر چه زودتر تشخیص داده شود، بهتر می ‌توان از بروز عوارض آن پیشگیری کرد، افزود: مردم باید به ‌این مسئله که افزایش وزن سر آغاز بروز دیابت است، توجه داشته باشند و این موضوع را جدی بگیرند.

رمضانی، تعداد مبتلایان به دیابت در ایران را 3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: 4 درصد جمعیت کشور نیز دچار دیابت دوران بارداری می شوند که این موضوع نیز می تواند عوارض جدی برای مادر و جنین به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر امر اطلاع رسانی در زمینه عوارض دیابت، اظهار داشت: اولویت در پیشگیری و کنترل دیابت، آگاه ساختن مردم از عوارض این بیماری است و این امر نیز نیازمند مشارکت همگانی و عزم ملی است.