دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران که ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در پاسخ به سئوالی در خصوص فعالیت گروه 6 + 5 و ارتباط خود با این جبهه، اظهار داشت: مجموعه اصولگرایان باید بتوانند با وحدت رویه کار خود را در انتخابات دنبال کنند و هر کاری از دست ما برآید، در این زمینه انجام می دهیم. اما نباید فراموش کرد که یکپارچگی در میان اصولگرایان به عملکرد گروه 6 + 5 منوط است.

وی افزود: اگر گروه 6 نفره جبهه متحد اصولگرایان بخواهد به صورت چتری بسته عمل کند و هر آنچه را که خود تشخیص می دهد اجرا کند، به اعتقاد من یکپارچکی مورد نظر در میان اصولگرایان به وجود نمی آید . لذا این جبهه باید دید خود را وسیع تر کند. ضمن اینکه از یک نگاه نیز قاعدتا مبنای عملکرد گروه 6 نفره باید بر اساس دیدگاههای گروه حکمیت 5 نفره باشد نه بالعکس.

قالیباف با اشاره به گفتگوها و رایزنی های اخیر جبهه متحد با برخی چهره های موثر و بزرگان اصولگرا، افزود: عملکرد جبهه نشان می دهد که ظاهرا به این موضوع رسیده اند که باید رایزنی ها را گسترش دهند، اما آنها به چگونگی گسترش دامنه گفتگوهای خود با سایر گروه ها و روش آن دست نیافته اند.

وی تصریح کرد: اصولگرایان باید بتوانند در عرصه انتخابات یکپارچه عمل کنند و شرط وحدت این است که مبانی اصولگرایی را بر اساس تعریف رهبر معظم انقلاب از اصولگرایی قرار دهند.



اصولگرایان باید بتوانند در عرصه انتخابات یکپارچه عمل کنند و شرط وحدت این است که مبانی اصولگرایی را بر اساس تعریف رهبر معظم انقلاب از اصولگرایی قرار دهند. شهردار تهران

شهردار تهران در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر محمد رضا باهنر مبنی بر اینکه افراد و گروههای اصولگرای غایب در گروه 6 نفره جبهه متحد وزن چندانی ندارند توضیح داد: نباید دایره اصولگرایی را به اندازه ای تعریف کنیم که تنها با چند نفر از نظر سیاسی گرایش نزدیکی داشته باشیم و بقیه افراد را خارج از این دایره قرار دهیم ؛ چرا که این روش نادیده گرفتن سایر گرایشها است وهیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی ادامه داد: نظر افراد محترم است و مایل به قضاوت در مورد اظهارات افراد نیستم. ولی اصولگرا را کسی می دانم که نه در شعار ، بلکه در عمل و در عرصه مدیریت جامعه، وزنی برای خود در برابر مردم قائل نباشد. به عبارتی بنده اساسا بحث وزن کشی میان اصولگرایان را اصولگرایانه نمی دانم.

قالیباف در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان نیز، اظهار داشت: باید انتخابات را به گونه ای برگزار کنیم تا سلایق مختلف متعهد به نظام اسلامی بتوانند فعالانه در این عرصه حضور داشته باشند.

وی افزود: البته این موضوع که بخشی از جامعه را صد در صد اصولگرا بدانیم و بخشی دیگر را اصلاح طلب و میان این دو خط کشی کنیم و یا اینکه جامعه را دو قطبی ببینیم، درست نیست و مردم هم دو قطبی کردن جامعه را نمی پسندند؛ چرا که آنها به دنبال حل مسائل و مشکلات خود هستند و از نظام کارآمدی می خواهند.

اصولگرا را کسی می دانم که نه در شعار ، بلکه در عمل و در عرصه مدیریت جامعه، وزنی برای خود در برابر مردم قائل نباشد. به عبارتی بنده اساسا بحث وزن کشی میان اصولگرایان را اصولگرایانه نمی دانم.

شهردار تهران ادامه داد: اصولگرایان و اصلاح طلبان به عنوان دو طیف سیاسی فعال در کشور، دارای ابتدا و انتهای مشخص و همچنین وجوه مشترک بسیاری هستند و می توانند برای کشور و نظام فعالیت کنند.همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند وجود این دو جناح مثل دو بال برای بالندگی نظام ضروری است و لذا هریک از آنها که به جای رقابت سالم در اندیشه حذف دیگری باشند برخلاف مصالح مردم حرکت کرده اند.

دکتر قالیباف خاطر نشان کرد :اگر شعارهای متعدد سرداده شود و احزاب متعدد نیز در کشور به وجود آیند اما در عمل برای مردم خروجی قابل قبول نداشته باشیم و رقابت ما به حل مشکلات مردم نیانجامد، فرقی نمی کند که نام گروه ها را اصلاح طلب یا اصولگرا بگذاریم ؛ مهم این است که مردم احساس کنند کارآمدی را در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می بینند.

شهردار تهران گفت: مردم خواهان بروز مبانی انقلاب اسلامی در صحنه زندگی اجتماعی خود هستند و چنانچه به این حس نرسند، از طیف ها و جریانات سیاسی اقبال نخواهند داشت و رغبتی به گروه های اصولگرا و اصلاح طلب پیدا نمی کنند.

دکتر قالیباف در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا احساس می کنید عده ای در مقابل شهرداری تهران صف آرایی و فعالیت می کنند، پاسخ مثبت داد و اظهار داشت: متاسفانه این عادت بد در کشور ما وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا اکنون کشور در شرایطی ویژه قرار دارد، تصریح کرد: صحنه روابط بین الملل صحنه واقعیت ها است. لذا امروز در عرصه بین الملل در شرایط حساسی هستیم و مجموعه موضوعات و حرکاتی که در حوزه منطقه و جهان انجام می شود، در ایجاد این شرایط خاص و ویژه دخالت دارند.

همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند وجود این دو جناح مثل دو بال برای بالندگی نظام ضروری است و لذا هریک از آنها که به جای رقابت سالم در اندیشه حذف دیگری باشند برخلاف مصالح مردم حرکت کرده اند. قالیباف

شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر اگر بخواهیم این شرایط ویژه را در سطح مسائل داخلی وارد و هزینه کنیم یا آن را تا سطح مسائل گروهی تنزل دهیم ، کار درستی نیست. اما دولتمردان ما و مجموعه مسئولان کشور باید به شرایط خطیری که ایران در عرصه جهانی با آن مواجه است، توجه کنند.

دکتر قالیباف تاکید کرد: مسئولان نظام باید ضمن رعایت کامل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با پختگی و درایت و عقلانیت بیشتری رفتار کنند؛ چرا که به نظر می رسد این شرایط تحت تاثیر عوامل بیرونی از این پس حتما شرایط حساس تری خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: می توانیم خواسته های خود را بدون هزینه یا با کمترین هزینه به دست آوریم و نباید این مطالبات به حق ملت ایران را به خاطر برخی روش ها و اظهار نظرها و یا به وسیله وارد کردن هزینه اضافی به جامعه، به دست آوریم.