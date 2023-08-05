به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی و آزاد دانش‌آموزان پسر گرامیداشت و یادواره شهدای مدرسه ثارالله شهرستان میانه و شهید شاخص مدافع امنیت کشور شهید روح‌الله عجمیان با حضور ۳۸۰ ورزشکار در قالب ۲۶ تیم در رشته کشتی آزاد و ۲۷۰ ورزشکار در قالب ۲۲ تیم در بخش کشتی فرنگی به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

رضا عزتی مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تبریک موفقیت دانش‌آموزان لرستان در این مسابقات، گفت: در کشتی فرنگی از تیم لرستان «محمدمهدی رجایی» در وزن ۴۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد و «رضا جلیلی» و «محمد کرم‌پور» به ترتیب در اوزان ۴۸ و ۶۲ کیلوگرم مدال برنز گرفتند تا تیم فرنگی لرستان در جایگاه هفتم قرار بگیرد.

وی افزود: در کشتی آزاد نیز تیم لرستان با سه مدال نقره «امیرمحمد رحیم نیا»، «هومن کلهر» و «امیرمحمد پیمانی» در اوزان ۴۴، ۵۷ و ۶۲ کیلوگرم و یک مدال برنز «سام ملکی» در وزن ۵۲ کیلوگرم به مقام ششم تیمی دست‌یافت و در کشتی پهلوانی نیز «راستین دولتشاه» به مقام سوم رسید.