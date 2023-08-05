بازرس ویژه قلابی قوه قضائیه در گلستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی خود را بازرس قوه قضائیه معرفی و در صدد سوءاستفاده است، با تلاش و پیگیری شبانه روزی کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، این فرد شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این فرد با این ادعا که سمت ویژه‌ای در قوه قضائیه دارد و می‌تواند در پرونده‌ها اعمال نفوذ کند از مردم کلاهبرداری می‌کرد، افزود: پس از بررسی‌ها مشخص شد این فرد هیچ ارتباط یا آشنایی با دستگاه قضائی ندارد و بازنشسته یکی از دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس کل دادگستری گلستان به مراجعان دستگاه قضائی توصیه کرد پرونده‌های خود را از مسیر قانونی دنبال کنند.