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۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛

فیلم اهانت به همسر شهید در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است

فیلم اهانت به همسر شهید در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: درگیری آمر به معروف و مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ولیعصر، در خارج از بیمارستان رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امانی در خصوص اتفاق رخ داده در مقابل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک که منجر به اهانت به همسر شهید مدافع حرم شد، با اشاره به سختگیری‌های دانشگاه در خصوص عفاف و حجاب و اهمیت این مهم از نگاه مسئولان دانشگاه اظهار کرد: نقطه آغازین این ماجرا بر اساس آنچه در فیلم‌های موجود، مشخص است در درمانگاه بیمارستان رخ داده است.

وی تصریح کرد: شبی که این اتفاق افتاد، بیمار مراجعه کننده که حجاب را بدرستی رعایت نکرده بوده خدمات خود را در درمانگاه بیمارستان دریافت می‌کند، سپس از یکی از پرسنل سوالی می پرسد و روی صندلی می‌نشیند و آمر به معروف نیز روی صندلی کنار این خانم می‌نشیند و تذکری به او می‌دهد و ماجرا در همین حد در فضای داخل درمانگاه خاتمه می‌یابد.

امانی با اشاره به اینکه پس از تذکر آمر به معروف، نگهبان بیمارستان نیز تذکری به بیمار می‌دهد، افزود: درگیری که در ادامه این ماجرا رخ داده، کاملاً خارج از بیمارستان و در خیابان رخ داده است و تمامی فیلم‌های این واقعه در اختیار نهادهای مسئول و دادستانی قرار گرفته است.

وی گفت: قطعاً مجموعه حراست و نگهبانان بیمارستان‌ها موظف به تذکر در خصوص وضعیت عفاف و حجاب به بیماران و همراه بیماران هستند، اما از آنجا که در موارد اورژانسی، اولویت با سلامت بیمار است ما باید ضمن تذکر در خصوص رعایت حجاب در هر شرایطی حتی اگر تذکر مؤثر واقع نشد، به بیماران خدمات ارائه کنیم ولی در کلینیک‌ها که مراجعه کنندگان در وضعیت اورژانسی نیستند، حتماً مسئله حفظ عفاف و حجاب در اولویت قرار دارد و افرادی که این مهم را رعایت نکرده و به تذکرات بی توجهی کنند مشمول دریافت خدمات نمی‌شوند.

کد مطلب 5854416

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