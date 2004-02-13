مراسم " كتاب سال سلام بچه ها " برگزار نشد

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" دو ماهنامه " پوپك " و " سلام بچه ها " كه به ترتيب ، براي گروه هاي سني كودك و نوجوان منتشر مي شوند ، نيزاز مجموعه هاي تحت امر دفتر تبليغات اسلامي در قم مي باشند و اكنون با تعويض مديريت اين دفتر ، دچار تغييرات محسوسي شده اند.

اين گزارش حاكي است كه يكي از اين تغييرات ، لغو شدن مراسم انتخاب و معرفي كتاب سال ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " در امسال است و اين تفكر كه اجراي مراسم درتهران يا قم براي معرفي نويسندگان ، مولفان و شاعران منتخب ، ضرورتي ندارد و انجام آن با فرهنگ " صرفه جويي " مغاير است برمجموعه حاكم شده است ، برهمين اساس ، امسال براي اولين بار و بر خلاف سالهاي قبل ، جوايز كتاب سال ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " از طريق حواله هاي بانكي به دست افراد برگزيده در تهران رسيد و به دليل بي اطلاعاتي عامه نويسندگان و رسانه ها ، درزمينه آثاربرگزيده ، معيارهاي داوري و ... ، خبر و گزارشي در مطبوعات كشور منعكس نشد .

براساس اطلاعات موثق خبرنگار ادبي " مهر" درادامه اين تغييرات ، به احتمال قوي ، شمارگان ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " نيزدر راستاي صرفه جويي و كاهش هزينه ها، محدود خواهد شد .

مديريت دفتر تبليغات اسلامي قم را تا چندي قبل حجت الاسلام جعفري گيلاني برعهده داشت و اكنون حجت الاسلام رباني اين مسئوليت را پذيرفته است.

انتخاب و معرفي كتاب سال كودك و نوجوان در ماهنامه هاي پوپك و سلام بچه ها در چند سال گذشته ، رويكرد علمي ، فرهنگي و ديني داشت ، حضور اين مجلات نيز در جمع مطبوعات كودك و نوجوان كشور با شمارگان نسبتا وسيع ، چشمگير بوده است.

سردبيري اين دو ماهنامه ادبي ، فرهنگي و اجتماعي را " حجت الاسلام عبدالله حسن زاده " فرزند " آيت الله حسن زاده آملي " بر عهده دارد.

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