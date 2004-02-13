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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۵۹

امسال ، براي اولين بار و با هدف صرفه جويي در هزينه ها

مراسم " كتاب سال سلام بچه ها " برگزار نشد

مراسم " كتاب سال سلام بچه ها " برگزار نشد

با تغيير مديريت در دفتر تبليغات اسلامي قم ، تغييراتي نيز در مجموعه هاي تحت امر اين مديريت به وجود آمده است كه برخي از اين تغييرات از همين ابتدا در ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " قابل رويت است.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" دو ماهنامه " پوپك " و " سلام بچه ها "  كه  به ترتيب ، براي گروه هاي سني كودك و نوجوان منتشر مي شوند ، نيزاز مجموعه هاي تحت امر دفتر تبليغات اسلامي در قم مي باشند و اكنون با تعويض مديريت اين دفتر ، دچار تغييرات محسوسي شده اند.
اين گزارش حاكي است كه يكي از اين تغييرات ، لغو شدن مراسم انتخاب و معرفي كتاب سال ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " در امسال  است  و اين تفكر كه اجراي مراسم درتهران يا قم براي معرفي نويسندگان ، مولفان و شاعران منتخب ،  ضرورتي ندارد و انجام آن با فرهنگ " صرفه جويي " مغاير است  برمجموعه حاكم شده است ، برهمين اساس ،  امسال براي اولين بار و بر خلاف سالهاي قبل ،  جوايز كتاب سال ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " از طريق حواله هاي  بانكي  به دست افراد برگزيده در تهران رسيد  و به دليل بي اطلاعاتي عامه نويسندگان  و رسانه ها ،  درزمينه آثاربرگزيده ، معيارهاي داوري و ...   ، خبر و گزارشي در مطبوعات كشور منعكس نشد . 
براساس اطلاعات موثق خبرنگار ادبي " مهر" درادامه اين تغييرات ، به احتمال قوي ، شمارگان ماهنامه هاي " پوپك " و " سلام بچه ها " نيزدر راستاي صرفه جويي و كاهش هزينه ها،  محدود خواهد شد . 
مديريت دفتر تبليغات اسلامي قم را تا چندي قبل  حجت الاسلام  جعفري گيلاني برعهده داشت و اكنون حجت الاسلام رباني اين مسئوليت را پذيرفته است.
انتخاب و معرفي كتاب سال كودك و نوجوان در ماهنامه هاي پوپك و سلام بچه ها در چند سال گذشته ، رويكرد علمي ، فرهنگي و ديني داشت ، حضور اين مجلات نيز در جمع مطبوعات كودك و نوجوان كشور با شمارگان نسبتا وسيع  ،  چشمگير بوده است.
سردبيري اين دو ماهنامه ادبي ، فرهنگي و اجتماعي را " حجت الاسلام عبدالله حسن زاده " فرزند " آيت الله حسن زاده آملي " بر عهده دارد.          
کد مطلب 58546

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