به گزارش خبرنگار مهر، در رای‌گیری دیروز مهناز مظاهری، محمدرضا هنرمند، حبیب اللهیاری، رسول توکلی، احمدرضا گرشاسپی، ایرج محمدی و پروانه مرزبان به ترتیب حائز بیشترین آرا و عضو هیئت مدیره و امیر لطیفیان و علی اردستانی هم عضو علی‌البدل هیئت مدیره شدند. علیرضا عزیزی بازرس اصلی و ابوالفضل مقدم و سیدجواد میرهاشمی بازرس علی‌البدل هستند.

در جلسه بعدی انجمن، رئیس، نایب رئیس و دبیر مشخص خواهد شد. در نخستین نشست مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسه‌های تولید فیلم‌های ویدئویی که دیروز در سالن نمایش وزارت ارشاد برگزار شد، محمود اربابی در سخنانی از تشکیل این انجمن ابراز خرسندی کرد و گفت: "امیدوارم انجمن با حضور گسترده خود اصلی‌ترین آسیب و آفت اعضا را که فعالیت غیرمنسجم است برطرف کند. در واقع انجمن وقتی تداوم و توفیق خواهد داشت که به صورت حرفه‌ای عمل کند."

مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد با تاکید بر تفکر و خرد جمعی افزود: "تشکیل این انجمن مایه خوشحالی است، زیرا نشانگر غلبه تفکر جمعی بر حرکت‌های فردی است. از تمام کسانی که طرح پیشنهاد تشکیل این انجمن از سوی اداره کل را جدی گرفتند تشکر می‌کنم و امیدوارم در ادامه راه انجمن به اهداف خود برسد."

اربابی تشکیل انجمن صنفی تولیدکنندگان فیلم‌های ویدئویی را دارای ارزشی دوسویه دانست و تصریح کرد: "از طرفی اعضاء انجمن در کمترین فرصت می‌توانند با همفکری مشکلات خود را حل کنند و از طرف دیگر این امکان برای اداره کل نظارت و ارزشیابی فراهم می‌شود تا از طریق این انجمن ارتباط بیشتر و مطلوبتر با اعضا داشته باشد."

وی با برشمردن فواید فعالیت حرفه‌ای، اعضا انجمن را به پایبند به اصول حرفه‌ای توصیه کرد و گفت: "فعالیت حرفه‌ای باعث کاهش مشکلات اعضا خواهد شد و از طرف دیگر نقش شما در عرصه فرهنگ بیشتر نمایان می‌شود. وقتی این اتفاق افتاد به مطالبات شما هم جدیتر پاسخ داده می‌شود."

اربابی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای انجمن گفت: "اداره کل نظارت و ارزشیابی در ادامه فعالیت انجمن صنفی تولیدکنندگان فیلم‌های ویدئویی تا آنجا که در توان دارد از هر گونه حمایت فرهنگی و اقتصادی مضایقه نخواهد کرد."

مظاهری هم در ابتدای جلسه شرح ماجرایی از فعالیت هیئت مدیره موقت ارائه داد و تصریح کرد: "مهمترین مشکل اعضاء نبود بودجه و حمایت دولتی است، چند سال پیش بنا به درخواست صدا و سیما بسیاری با صرف هزینه‌های فراوان پا در این عرصه گذاشتند، اما به خاطر نبود حمایت لازم همه ورشکست شدند."

دبیر موقت هیئت مدیره انجمن تولید فیلم‌های ویدئویی افزود: "ما قربانیان فرهنگی هستیم. سرمایه‌مان را به خاطر فعالیت در این عرصه از دست داده‌ایم و اینک منتظر حمایت دولت هستیم. امیدواریم با فعالیت منسجم و حرفه‌ای انجمن به آنچه سال‌هاست مستحق آن هستیم، برسیم."

در این نشست ایرج محمدی، احمدرضا گرشاسپی، محمدرضا هنرمند، حبیب اللهیاری و ... هم سخنرانی کردند.