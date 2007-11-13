431 شهروند آلوده کننده محیط زیست شهری در مشهد اخطار کتبی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید ناصر حجازی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این شهروندان بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی با تخلیه خاک و نخاله و زباله در معابر علاوه بر ایجاد سد معبر موجب نا زیبایی محیط زیست شهری شدند.

مدیر ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد عنوان کرد: سازمان بازیافت طبق قانون مدیریت پسماندها به این افراد اخطار کتبی داده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 300 نفر از شهروندان آلوده کننده محیط زیست به دادگاه معرفی شدند.

سجادی اظهار داشت: این افراد بین 500 تا دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده و خودروی آنان سه تا 10 روز توقیف شده است.

مدیر ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد یادآور شد: با فعال شدن گشت های نا محسوس و ویژه سازمان بازیافت در مناطق ممنوعه از تخلیه خاک و نخاله در این مناطق جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: هم اینک 20 اکیپ گشتی به صورت شبانه روزی و نا محسوس در جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله در مناطق شهری فعالیت می کنند.