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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۵۹

120میلیون ریال به حساب 158 یتیم ابرکوه واریز شد

یزد- خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: در شش ماهه نخست امسال مبلغ 120 میلیون ریال توسط حامیان ایتام به حساب 158 یتیم تحت پوشش این شهرستان واریز شد.

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، اظهار داشت: در سال جاری 520 خیر نیز با پرداخت 780 میلیون ریال 650 یتیم را تحت پوشش خود گرفتند که نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشت.

وی افزود: هم اکنون تعداد دو هزار و 100 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد هستند و از حمایت چهار و 600 حامی نیکوکار بهره مند هستند.

نصیری خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال 33 میلیارد ریال مستمری به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد پرداخت شد.

وی بیان داشت: امسال مبلغ چهار میلیارد و 820 میلیون ریال نیز علاوه بر مستمری مذکور، شامل بن کالاهای برنج، روغن، قند و شکر بین 28 هزار و 200 نفر از اقشار نیازمند توزیع شد.

نصیری در پایان گفت: هم اکنون 35 هزار نفر در قالب 18 هزار و 500 خانوار تحت پوشش عادی و طرح شهیدرجایی این اداره کل می باشند.

وی در پایان تصریح کرد: همچنین در شش ماهه اول امسال 30 هزار نفر از خدمات موردی این نهاد استفاده کردند.

کد مطلب 585517

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