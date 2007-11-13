120میلیون ریال به حساب 158 یتیم ابرکوه واریز شد

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، اظهار داشت: در سال جاری 520 خیر نیز با پرداخت 780 میلیون ریال 650 یتیم را تحت پوشش خود گرفتند که نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشت.

وی افزود: هم اکنون تعداد دو هزار و 100 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد هستند و از حمایت چهار و 600 حامی نیکوکار بهره مند هستند.

نصیری خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال 33 میلیارد ریال مستمری به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد پرداخت شد.

وی بیان داشت: امسال مبلغ چهار میلیارد و 820 میلیون ریال نیز علاوه بر مستمری مذکور، شامل بن کالاهای برنج، روغن، قند و شکر بین 28 هزار و 200 نفر از اقشار نیازمند توزیع شد.

نصیری در پایان گفت: هم اکنون 35 هزار نفر در قالب 18 هزار و 500 خانوار تحت پوشش عادی و طرح شهیدرجایی این اداره کل می باشند.

وی در پایان تصریح کرد: همچنین در شش ماهه اول امسال 30 هزار نفر از خدمات موردی این نهاد استفاده کردند.