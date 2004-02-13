فردا در تاريخ

پايان اعتصاب سراسري در كشور :



در چنين روزي در سال 1357 ه ش با فرمان امام خميني ره اعتصابات در كشور پايان يافت . بخشي از پيام امام خميني ره به اين شرح است :

ملت شريف و شجاع ايران !

اكنون كه به فضل الهي و به يمن مقاومت ها و پايداري هاي سرسختانه شما مردم غيور ، پايگاههاي رژيم سلطنت استبدادي و حكومت ضد اسلامي خاندان پهلوي و پايه هاي استعمارنو و كهنه يكي پس از ديگري در هم ريخته شده اند و دولت موقت انقلاب اسلامي به عنوان اولين قدم در راه تحقق اهداف انقلاب مقدس اسلامي مستقر گرديده است ، لازم مي داند كه از عموم مردم ايران - از كارگران ، كار مندان ، بازاريان ، پيشه وران ، دانشگاهيان و فرهنگيان دعوت نمايد كه از روز شنبه 28 بهمن 57 نوزدهم ربيع الاول 99 اعتصابات خود را پايان داده و فعاليت ها و كارهاي خود را آغاز نمايند .

در همين روز امام خميني ره در پيامي به ملت ايران از اهالي استان آذرباييجان و خصوصا تبريز خواستند كه با تمام قوا براي سركوبي وابستگان رژيم فاسد كه دست به اخلال در نظم عمومي زده اند ، قيام كنند و همانند تهران به اين حركات مذبوحانه خاتمه دهند .

حمله به سفارت آمريكا :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش عده اي ناشناس با حمله به سفارت آمريكا در ايران موجبات وحشت ديپلمات هاي آمريكايي را فراهم آوردند . سوليوان در كتاب ماموريت در ايران خود مي نويسد : «در بيست و چهارم بهمن سال 1357 ، دو دقيقه پس از مكالمه تلفني با واشنگتن جهت ايجاد رابطه با حكومت جديد ايران ناگهان باران گلوله از چند طرف به سوي سفارت سرازير شد . اين طور پيدا بود كه از ساعت ها پيش عده اي با مسلسلهاي كاليبر پنجاه و كاليبر سي در پشت بامهاي ساختمانهانهاي بلند اطراف سفارت موضع گرفته و با يك برنامه از پيش تنظيم شده در راس ساعت ده و نيم صبح به سوي سفارت آتش گشوده بودند و بسياري از شيشه هاي پنجره هاي سفارت از دقايق نخست تير اندازي شكست و قطعات شيشه به دوران اطاق ريخت ... » پس از مدت كوتاهي مردم با دخالت در اين امر و جلوگيري از هجوم به سفارت آمريكا غائله را ختم كردند . گفته شده است سيزده تن از تفنگداران سفارتخانه به سوي مردم تير اندازي كردند . سرهنگ توكلي رييس ستاد انقلاب كه شخصا رهبري جلو گيري از حمله به سفارت آمريكا را به عهده داشت گفت : اين توطئه است و آمريكا به اين بهانه مي خواهد در ايران نيرو پياده كند .

صدور حكم امام خميني ره مبني بر ارتداد سلمان رشدي :





در چنين روزي در سال 1367 ه ش حكم امام خميني ره درباره ارتداد سلمان رشدي نويسنده مرتد مصري انتشار يافت . متن حكم به اين شرح است :

بسمه تعالى

انا لله و انا اليه راجعون به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى‏رسانم مؤلف كتاب آيات شيطانى - كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است - همچنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى‏باشند. از مسلمانان غيور مى‏خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعا آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرات نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است انشاءالله. ضمنا اگر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته روح‏الله الموسوى الخمينى



سلمان رشدي نويسنده مصري با نگارش كتابي موهن و سراسر توهين به مقدسات اسلامي با نام« آيات شيطاني» به طور بارزي به مسلمانان و دين اسلام توهين كرد . وي با اين كتاب قصد تقدس زدايي از دين اسلام را داشت وخواستار آن بود شخصيت هاي مقدس دين اسلام را همانند امور روزمره در جهان غرب كنوني جلوه دهد اما امام خميني ره با درك موقعيت حاضر در برابر اين عمل كه ناشي از نگاه صهيونيست ها به مقوله اسلام بوده است ، قاطعانه ايستادگي ورزيدند . امام خمينى ره مساله كتاب آيات شيطانى را كارى حساب شده براى زدن ريشه دين و ديندارى و در راس آن اسلام و روحانيت مي دانستند و به همين دليل به مقابله جدي با آن برخاستند . مويد نظر امام خميني ره ، دفاع غرب از انديشه موهن سلمان رشدي به بهانه آزادي قلم است چنانكه وي را به خاطر نگارش اين كتاب مورد تشويق و تحسين نيز قرار دادند . امام خمينى، همچنين، عواقب دشوار اين فتوا را در نظر داشتند و مى‏دانستند كه غرب، زير بار آن نخواهد رفت. چنانكه پس از صدور فتواى تاريخى امام خمينى (ره)، سياستمداران غربى ، "سلمان رشدى" را در قواره يك نويسنده و ديپلمات آراستند تا طعمه منافع و منابع آينده خود قرار دهند. به همين دليل امام خميني در پيام مهمي با نام منشور روحانيت در اين باره چنين فرمودند : "راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علماء در مورد يك مزدور بيگانه اينقدر جهانخواران بر افروخته شدند و سران كفر و بازار مشترك و امثال آنان به تكاپو و تلاش مذبوحانه افتاده‏اند؟ غير از اين نيست كه سران استكبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه‏هاى شوم آنان به هراس افتاده‏اند و اسلام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك و پر حماسه مي دانند و از اينكه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزد بگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمى‏توانند عليه مقدسات قلم فرسائى كنند مضطرب شده‏اند ... خيلى جالب و شگفت‏انگيز است كه اين به ظاهر متمدنين و متفكرين وقتى يك نويسنده مزدور با نيش قلم زهرآگين خود احساسات بيش از يك ميليارد انسان و مسلمان را جريحه دار مى‏كند، عده‏اى در رابطه با آن شهيد مى‏شوند، بر ايشان مهم نيست و اين فاجعه عين دموكراسى و تمدن است، اما وقتى بحث اجراى حكم و عدالت‏به ميان مى‏آيد نوحه رافت و انسان دوستى سرمى دهند. ما كينه دنياى غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همين نكته‏ها به دست مى‏آوريم. قضيه آنان قضيه دفاع از يك فرد نيست، قضيه حمايت از جريان ضد اسلامى و ضد ارزشى است كه بنگاههاى صهيونيستى و انگليس و امريكا براه‏انداخته‏اند و با حماقت و عجله خود را روبروى همه جهان اسلام قرار داده‏اند ... اگر غفلت كنيم اين اول ماجراست و استعمار از اين مارهاى خطرناك و قلم بدستان اجير شده در آستين فراوان دارد ... ترس من اين است كه تحليل گران امروز ده سال ديگر بر كرسى قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتواى اسلامى و حكم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانين ديپلماسى بوده است‏يا خير ... (منشور روحانيت، چاپ دوم 1369)





آغاز دومين دوره جنگ هاي ايران ورسيه :

درچنين روزي در سال1241هجري قمري دومين دوره جنگهاي ايران و روسيه آغازشد.پس از انعقاد عهدنامه گلستان ، روس ها در مناطق مسلمان نشيني اعمال وقيحي را مرتكب شدند كه همگي از ظلم و ستم بر مردم اين خطه حكايت مي كرد . در اين ميان مردم اين مناطق بارها فرياد دادخواهي سردادند . در اين ميان علماي بسياري بر وجوب جهاد عليه دشمن اشغالگر تاكيد كردند . اين مقدمات همگي فراهم كننده دوره دوم جنگ ها بود . با تجاوز روس ها به سرحدات ايراني عملا بر خلاف خواست ايرانيان جنگ دوم آغاز شد و در مناطق باكو ، شكي و شروان نبرد سختي در گرفت . در اين ميان جنگ گنجه از ساير نبردها مهم تر بود . در اين جنگ ها نيز ايران به دليل برخي خيانت ها از روسيه شكست خورد و عهدنامه تركمانچاي به ميدان آمد . مفاد اين عهدنامه به اين شرح بود :

1- واگذاري خانات ايروان و نخجوان به دولت روسيه و تخليه طالش و مغان از سپاه ايران .

2- پرداخت ده كرور تومان ( پنج ميليون تومان )به طور اقساط از طرف ايران به روسيه به عنوان غرامت جنگي

3- اجازه عبور و مرور آزاد به كشتي هاي تجاري روسي در در ياي مازندران

4- رضايت به انعقاد يك عهدنامه تجاري بين ايران و روسيه و حق اعزام كنسول و نمايندگان تجاري به هر منطقه از مناطق ايران كه روس ها لازم بدانند .

5- حمايت از وليعهدي عباس ميرزا و كوشش در به سلطنت رساندن وي پس از مرگ شاه

6- استرداد اسراي طرفين

7- اعطاي حق قضاوت كنسولي به روسيه

علاوه بر امضاي معاهده تحميلي تركمانچاي زير فشار روس ها يك عهد نامه تجاري نيز با آنان به امضا رسيد كه تمام بازار ايران را بدون هيچ مانعي در اختيار روس ها قرار مي داد .



افتتاح دانشگاه ملي ايران :



در چنين روزي در سال 1339 ه ش دانشگاه ملي ايران بر فراز تهران افتتاح شد . اين دانشگاه كه در حال حاضر به نام دانشگاه شهيد بهشتي نامگذاري شده است در سال تاسيس تنها با 174 دانشجو در دو دانشكده مدرسه معماري و نقشه كشي شهري و دانشكده بانكداري و اقتصاد افتتاح شد . اين دانشگاه در سال 1369 ه ش نخستين دوره دكتراي خود را در دانشكده اقتصاد تاسيس نمود . در حال حاضر بيش از هفتاد رشته دانشگاهي در مقطع فوق ليسانس و بالغ بر سي رشته در دوره دكتراي تخصصي در اين دانشگاه آموزش مي بينند . دانشكده هاي ادبيات و زبانهاي خارجي ، پزشكي ، علوم، دندانپزشكي ، حقوق ، زمين شناسي و روانشناسي از جمله دانشكده هاي اين دانشگاه هستند . اين دانشگاه تا سال1361 ه ش موسوم به دانشگاه ملي اريان بود و در اين سال به نام دانشگاه شهيد بهشتي تغيير نام داد .



در گذشت محدث قمي :

در چنين روزي در سال 1359ه ق محدث قمي چشم از جهان فروبست . آن عالم فرزانه در سال 1294 ه ق در شهر قم ديده به جهان گشود . پدرش حاج محمدرضا قمي از بزرگان شهر قم عباس را از همان بدو كودكي تحت تعليمات اسلامي قرار داد و علوم ابتدايي را در همان شهر قم به وي آموخت . وي بعدها تصميم گرفت براي دريافت سطوح عالي تر علوم راهي شهر نجف شود. به همين منظور در سال 1316 ه ق به دنبال فراگيري دانش عازم نجف اشرف گرديد و در آن جا در نزد علماي بزرگي همچون ميرزا حسين نوري تلمذ كرد . وي در سال 1322 ه ق به قم بازگشت وبه تأليف و تدريس كتب علمي حوزه مشغول شد . او در دوران عمر شريف خود آثار بسياري را به يادگار نهاد كه از ميان آنها مي توان به كتاب هاي الدّر النظيم في لغات القرآن العظيم، كحل البصر في سيرة سيد البشر، كتاب نقد الوسائل شيخ حر عاملي، تقسيم بداية الهداية شيخ حر عاملي، شرح الوجيزه شيخ بهائي، فيض القدير فيما يتعلق بحديث الغدير، علم اليقين ، مقاليد الفلاح في عمل اليوم و الليلة ، مقلاد النجاح ، شرح كلمات قصار حضرت علي ع ، هديه الانام الي وقايع الايام ، فيض العلام في وقايع الشهور و الايام ، سفينه البحار و مدينه الحكم و الاثار، تحفة الاحباب في تراجم الاصحاب فوائد الترجبيه، الدره اليتيه في تتمات الدره الثمينه ، هدية الزائرين و بهجة الناصرين، منتهي الآمال في تاريخ النبي و الآل و ... اشاره كرد . محدث قمي سرانجام پس از عمري تلاش در جهت نشر معارف حقه اسلام در شب سه‎شنبه بيست و دوم ذيحجه سال 1359 ق.( اول بهمن 1319 ه ش ) بدرود حيات گفت و پس از تشييع در صحن مطهر علي ـ عليه السلام ـ (نجف) در جوار استادش مرحوم حاجي نوري به خاك سپرده شد.



در گذشت خواجه عبدالله انصاري :



درچنين روزي در سال 481هجري قمري خواجه عبدالله انصاري شاعر و عارف بزرگ ايراني در گذشت .ابوالاسماعيل خواجه عبد الله انصاري هروي ، ملقب به شيخ الاسلام درسال 383 ه ق ديده به جهان گشود . نسب اش به ابو ايوب انصاري صحابي مي رسد . تولد و مرگش در هرات اتفاق افتاده و در گازرگاه مدفون است . وي در چهار سالگي به مكتب رفت. در نه سالگي خوب شعر مي گفت. به جهت خدمت دين مقدس اسلام سياحتها كرد ، احاديث بسياري از محدثين فرا گرفت و به قول خودش حافظ سيصد هزار حديث با هزار سند بود. حاصل عمر هشتاد ساله وي تأليفات ارزشمندي است كه از ميان آنها مي توان به تفسيركشف الاَسرار و عده الابرار، انس المريد، انوار التحقيق، تفسير آيه الخلق ، ذم الكلام ، شمس المجالس، مناجات نامه ، منازل السائرين الي الحق (در تصوف)، ديوان شعر و مناجات نامه را نام برد . آثارمنثور او به نثرمسجع است.

عيب است بزرگ بركشيدن خود را از جمله خلق, برگزيدن خود را

از مردمك ديده ببايد آموخت ديدن همه كس را و نديدن خود را





در گذشت فروغ فرخ زاد :





در چنين روزي در سال فروغ فرخ زاد شاعر نوگراي ايراني در گذشت . فروغ فرخزاد ، در پانزدهم دي ماه سال 1313 در تهران چشم به جهان گشود .پدرش سرهنگ محمد فرخزاد با همان خوي نظامي گري و مادرش زني ساده دل و مهربان بود.وي پس از اتمام دوره اول دبيرستان به هنرستان نقاشي رفت و در همين زمان نيز خواندن شعر را با سرعت و ميزان بيشتري ادامه داد .« وقتي 13يا14 ساله بودم ، خيلي غزل مي ساختم و هيچ وقت چاپ نكردم . همين طور ، غريزي در من مي جوشيد . خيلي عاصي بودم . همين طور مي گفتم ، چون همين طوري ديوان بود كه پشت سر ديوان مي خواندم و پر مي شدم و به هر حال استعدادكي هم داشتم ، ناچار بايد يك جوري پس مي دادم .» ( حرف هايي با فروغ صص 27 و 28 ) . وي در سال 1329، با پرويز شاپور، طنز پرداز و كاريكلماتوريست معاصر ، ازدواج كرد و به اهواز رفت و صاحب فرزندي بنام كاميار شد . اما ازدواج آنها ديري نپاييد و سرانجام در سال 1334 فروغ و شاپور از يك ديگر جدا شدند . وي درهمين دوره برخي از اشعار خود را منتشر كرد . او در سال 1331، نخستين مجموعه شعرش را با نام اسير منتشر كرد . بيشترين قالبي كه در دفتر اسير نمود پيدا مي كند ، قالب چهارپاره است . " ديوار" دومين دفتر شعر فروغ ، در سال 1335 انتشاريافت . شعرهاي دفتر " ديوار " ،اشعاري است سطحي با مضامين تكراري . فروغ در سال 1335 ، عازم رم شد و پس از اين سفر شعرهايي از شاعران اروپايي را به فارسي ترجمه كرد . وي در سال 1336 ، عصيان را انتشار داد و در شهريور ماه 1337، در كنار شعر به فيلم سازي روي آورد . وي در اين سال در شركت "گلستان فيلم " به مديريت "ابراهيم گلستان " به كار مشغول شد و در پاييز 1341، با اقامت دوازده روزه در جذامخانه شهر تبريز ، موفق به ساخت فيلم درخشان و ماندگار "خانه سياه است " گرديد . او در سال 1343 ، چهارمين مجموعه شعر فروغ با نام تولدي ديگر منتشركرد . اين مجوعه نشانه بارز تكامل و رشد فكري و فرهنگي شاعر است . زبان فروغ در "تولدي ديگر " ، زباني بسيار ساده ، صميمي ، موثر و تا حدي زنانه است . منظومه "ايمان بياوريم به آغاز فصل سبز " ، كه پس از مرگ فروغ منتشر شد مجموعه اي بسيار فرهيخته اما مفاهيم به كار رفته در آن از نوعي ياس و وازدگي حكايت دارند .



پايان نشست ترانت :

در چنين روزي در سال 1563 نشست مذهبي " ترانت "در ايتاليا به كار خود پايان داد . .نشست يادشده به منظور ايجاد اتحاد ميان كشور هاي كاتوليك مذهب برگزار شده بود .



بمباران آلمان :





درچنين روزي در سال 1945 ميلادي و در آخرين روزهاي جنگ جهاني دوم بيش از هزار و هفتصد هواپيماي انگليسي و آمريكايي آلمان را به شدت بمباران كردند . اين بمباران سه روز به طول انجاميد و بر اثر آن قريب دويست و پنجاه هزار نفر جان خود را از دست دادند . در همين عمليات بسياري از شهر هاي آلمان با خاك يكسان شد .



ورود نيرو در ليبي :

در چنين روزي در سال 1941 ميلادي آلمان نيروي نظامي گسترده اي وارد ليبي كرد. اين امر به منظور حمايت از ايتاليائي ها

در مقابل انگليسي ها بود .



ثبت اختراع تلفن :

در چنين روزي در سال 1876 ميلادي الكساندر بل گراهم بل اختراع تلفن را به نام خود ثبت كرد .

كنترل روسيه بر فنلاند :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي روسيه كنترل خود را بر فنلاند در پاسخ به يك در خواست بين المللي براي آزادي فنلاند ، افزود .



اشغال سوماترا :

در چنين روزي در سال 1942و در ميانه جنگ جهاني دوم نيروهاي ژاپني جزيره سوماترا در اندونزي را به اشغال خود در آوردند .



حمله به آفريقا :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي ژنرال رابرتز انگليسي در آفريقاي جنوبي منطقه ارنمج فري استيتز را با بيش هزار نيروي خود مورد هجوم قرار داد .

الحاق به سازمان ملل:

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي كشور هاي پرو ، پاراگوئه ، شيلي و اكوادور به سازمان ملل متحد ملحق شدند .

سرقت اثر پيكاسو :

در چنين روزي در سال در سال 2003 ميلادي در مادريد اسپانيا يك بشقاب سراميك اثر پابلو پيكاسو كه براي نمايش گذاشته شده بود ، به سرقت رفت . اين بشقاب بيش از دوازده هزار دلار ارزش داشت .

تولد هارك هايمر :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي ماكس هارك هايمر فيلسوف و جامعه شناس بر جسته آلماني به دنيا آمد .« مطالعاتي در تعصب ورزي »عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد كوبا ياشي :

در چنين روزي در سال 1916 ميلادي ماساكي كوبا ياشي فيلمساز بر جسته ژاپني ديد به جهان گشود . «جويوشي »عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد هربرت اي هاپتمن :

در چنين روزي در سال 1917 ميلادي هربرت اي هاپتمن فيزيكدان بر جسته آمريكايي متولد شد . وي در حوزه كريستال شناسي تخصص داشت و در سال 1985 به سبب تحقيقات گسترده خود توانست جايزه نوبل را از آن خود كند .

در گذشت پتكو تو دورف :

در چنين روزي در سال پتكو تودورف نويسنده بلغاري در سال 1916 ميلادي در گذشت .«همجوار» عنوان مهمرتين اثر اوست .

سوزاندن يهوديان :

در چنين روزي در سال 1349 ميلادي دو هزار يهودي در استراسبورگ فرانسه سوزانده شدند .



آغاز حكومت كاسترو :





در چنين روزي در سال 1959 حكومت " فيدل كاسترو "بر كوبا آغاز شد .كاسترو با ساقط كردن حكومت باتستا يك حكومت سوسياليستي را به قدرت رساند .



اشغال شمال شيلي :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي نيروهاي شيلي منطقه« آنوتوفاگاستا» در شمال اين كشور را كه در تصرف نيروهاي استعمار گر اسپانيايي بود ، به تصرف خود در آوردند .

تصرف دوباره روستو :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي نيروهاي اتحاد جماهير شوروي سابق منطقه روستو را دوباره به تصرف خود در آوردند .

شورش عليه اشغالگران :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي مردم جاوه اندونزي عليه اشغالگران ژاپني دست به شورش گسترده اي زدند.

خروشچف عليه استالين :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي خروشچف عليه استالين در كنفرانس حزب كمونيست سخناني راند و انديشه هاي او را تقبيح كرد .

آزاد سازي اندونزي :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي اندونزي از هلند ي ها پس گرفته شد .

تشكيل اتحاد عربي :

در چنين روزي در سال 1958 اتحاد عربي عراق و اردن شكل گرفت .

نخست وزيري ايوب خان:

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي ژنرال ايوب خان به عنوان نخست وزير پاكستان انتخاب شد .

آتش بس در سومالي :

در چنين روزي در سال 1992 ميلادي پس از چندين سال جنگ داخلي در سومالي فرمان آتش بس به حال اجرا در آمد .