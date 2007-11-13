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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

زمستان امسال مشکل کمبود سوخت نخواهیم داشت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با توجه به گزارش ذخیره سوخت زمستانی استان گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده است زمستان امسال مشکلی برای تامین سوخت خانوارهای شهری وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نبی ‌کریمی صبح امروز در جلسه کارگروه بهینه ‌سازی مصرف سوخت به ارائه آمارهایی در ارتباط با تولید و مصرف سوخت در هفت ماهه نخست امسال در کشور و استان پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آمار، تولید بنزین موتور، نفت سفید و نفت گاز به ترتیب 5/3، 12 و6/1 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است، ضمن آن که تولید گاز مایع و نفت کوره به ترتیب با 2/4 و 6/2 درصد کاهش در کشور همراه بوده است.

کریمی با اشاره به اینکه در بخش مصرف نیز بر اساس آمارهای ارائه شده، مصرف گاز مایع در کشور با 5/1 درصد رشد همراه بوده است، بیان داشت: این در حالی است که مصرف این محصول در استان 5/25 درصد رشد داشته است.

به گفته وی میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در کشور نیز به ترتیب با 7/12 و چهار درصد و در استان یزد با 17 و 6/13 درصد رشد همراه بوده است.

وی تاکید کرد: مصرف بنزین موتور از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشور 7/8 درصد و در استان 3/4 درصد کاهش داشته است که این میزان، بعد از اجرایی شدن طرح سهمیه‌بندی سوخت به ترتیب در کشور و استان با 25 و 5/15 درصد کاهش همراه بوده است.

کد مطلب 585540

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