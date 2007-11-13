540 ملیون ریال به طرحهای فرهنگی بانوان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ناهید جلیل پور پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه بانوان و خانواده افزود: 34 طرح فرهنگی و آموزشی از سوی دستگاه های مختلف استان به کارگروه امور بانوان و خانواده ارائه شده است که از این تعداد 14طرح تصویب، 16 طرح آن رد و چهار طرح برای اصلاح به سازمانهای مربوطه باز پس فرستاده شد.

جلیل پور اظهار داشت: تلاش شده است این طرحها در راستای تقویت ارزشهای دینی، تحکیم بنیان خانواده و مسائل بهداشتی به خصوص در مناطق دور افتاده و روستایی به اجرا در آیند.

جلیل پور خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه برای توانمندسازی زنان در این استان محروم لازم و ضروری است.