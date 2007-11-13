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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۳

540 ملیون ریال به طرحهای فرهنگی بانوان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

540 ملیون ریال به طرحهای فرهنگی بانوان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای اجرای طرحهای فرهنگی و آموزشی بانوان در کهگیلویه و بویراحمد، 540 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ناهید جلیل پور پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه بانوان و خانواده افزود: 34 طرح فرهنگی و آموزشی از سوی دستگاه های مختلف استان به کارگروه امور بانوان و خانواده ارائه شده است که از این تعداد 14طرح تصویب، 16 طرح آن رد و چهار طرح برای اصلاح به سازمانهای مربوطه باز پس فرستاده شد.

جلیل پور اظهار داشت: تلاش شده است این طرحها در راستای تقویت ارزشهای دینی، تحکیم بنیان خانواده و مسائل بهداشتی به خصوص در مناطق دور افتاده و روستایی به اجرا در آیند.

جلیل پور خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه برای توانمندسازی زنان در این استان محروم لازم و ضروری است.

مشاور استاندار در امور بانوان یادآور شد: امروزه به برکت نظام جمهوری اسلامی، زنان در تمام صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور گسترده دارند.

کد مطلب 585544

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