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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

افتتاح شعبه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه بوعلی

افتتاح شعبه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه بوعلی

شعبه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری امروز در دانشگاه بوعلی همدان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب تمامی امکانات مرکز منطقه ای به صورت رایگان در اختیار دانشگاه بوعلی قرار می گیرد و این دانشگاه متعهد می شود که به منظور توسعه علمی استان اطلاعات فارسی و غیرفارسی را که عموما به صورت پایگاههای اطلاعاتی روی خط آن لاین قرار می گیرد، در دسترس دانشگاههای مستقر در استان قرار دهد.

همچنین بر اساس تفاهم نامه ای که بین مرکز منطقه ای و دانشگاه بوعلی به امضاء رسیده است این شعبه مورد استفاده صنایع، کارخانجات و سایر نهادها نیز قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، این مرکز شعبه هایی در دانشگاههای صنعتی سهند، گیلان، محقق اردبیلی، شهرکرد، دانشگاه یاسوج دایر کرده است.

همچنین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در کشورهای سوریه و یمن نیز شعبه ایجاد کرده و راه اندازی مرکز جدید در سودان نیز در دستور کار است.

کد مطلب 585557

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