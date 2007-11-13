جشنواره ملی شعر ترکی و فارسی در تبریز برگزار می شود

سید قاسم ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: جشنواره سراسری شعر با عنوان "خط سوم" روزهای 28 تا 30 آذرماه سال جاری در تبریز برپا می شود.

وی اظهار داشت: گرچه این جشنواره داخلی است اما آثاری نیز از کشورهای انگلستان، نروژ، پاکستان، آذربایجان و ترکیه به دبیرخانه جشنواره شعر خط سوم ارسال شده است.

قاسمی آخر آبان ماه را آخرین مهلت ارسال آثار اعلام و خاطرنشان کرد: این جشنواره در دو بخش اشعار فارسی و ترکی برگزار شده و شامل بخش موضوع آزاد و بخش ویژه با محوریت "تبریز" خواهد بود.

وی با بیان اینکه شاعران می توانند در هر دو قالب نو و کلاسیک و در تمامی موضوعات در این جشنواره شرکت کنند،‌ یادآور شد: هر شاعر می تواند در 24 قالب و موضوع نسبت به ارسال اثر اقدام کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از همکاری خانه شاعران تبریز و برخی از سازمان های فرهنگی در برگزاری جشنواره خط سوم خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه کلانشهر تبریز طی سال‌های اخیر از نظر فعالیت های فرهنگی افت بسیاری داشته و دلیل آن عدم توجه مسئولان به حوزه فرهنگ بوده است.

وی ادامه داد: امروزه فعالیت‌ های فرهنگی در تبریز به یک پز تبدیل شده و افراد و سازمان‌ها توجه به امور فرهنگی را نه بر اساس نیاز بلکه نوعی ژست تلقی می کنند.

ناظمی در مورد اهداف برگزاری جشنواره شعر خط سوم نیز بیان داشت: در طول سالیان گذشته جشنواره ‌ای در این سطح در حوزه اشعار ترکی آذری در ایران برگزار نشده بود بر همین اساس این جشنواره مکانی برای سنجش و ارتقای آثار ترکی در کشور محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهر تبریز به عنوان پایتخت فرهنگی ترکی آذری از این پس همه ساله میزبان این جشنواره خواهد بود.

غلامرضا رزمی، ‌دبیر جشنواره شعر خط سوم نیز درباره این جشنواره اظهار داشت: تاکنون تعداد 600 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که انتظار می رود تا پایان مهلت مقرر، تعداد آثار ارسالی به یک‌ هزار مورد برسد.

وی همچنین یادآور شد: تاکنون 254 شاعر آثار خود را ارسال کرده اند که از این بین 250 نفر از شعرای داخلی بوده و چهار نفر نیز از شاعران کشورهای خارجی هستند.

رزمی ادامه داد: در بخش اشعار فارسی شهرهای تهران، ‌تبریز و شیراز و در بخش ترکی نیز تبریز، ‌تهران، زنجان و اردبیل بیشترین شرکت کننده را داشته اند.

وی بیان داشت: تاکنون 60 شهر در بخش فارسی شرکت کرده و 12 شهر در بخش ترکی حضور یافته اند.