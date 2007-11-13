حمله نظامی علیه ایران محال است

گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش از ظهر سه شنبه در همایش حبرنگاران بسیجی مازندران در محل باشگاه برق ساری افزود: انقلاب اسلامی ایران حامل پیام معمار کبیر انقلاب و رهبری داهیانه مقام عظمی رهبری است و به راحتی قابل لغزش نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: مشکل جامعه فعلی بسیج کمبود ابزار اطلاع رسانی است و خبرنگاران بسیجی باید نقش خود را در تقویت این باور دو چندان کنند.

رئیس اداره تبلیغات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه تسلط بر چند زبان دنیا باید شاحصه خبرنگاران بسیجی باشد تصریح کرد: خبرنگاران باید خود را به ابزار روز جهان و تکنولوژی های جهانی مجهز کنند.

شریف با بیان اینکه بسیح مظهر و نماد د خوبی ها در کشور است، یادآور شد: رزمندگان جان بر کف و بسیجیان سلحشور در صورت هر گونه حمله احتمالی برای حفظ مام و وطن خود تا پای جان با دشمن مبارزه خواهند کرد.

وی با تشریح وظایف خبرنگاران بسیجی اذعان داشت: با وجود 45 هزار پایگاه مقاومت بسیج کشور باید 45 هزار خبرنگار بسیجی سازمان یافته، مجهز و حرفه ای تربیت شوند.

رئیس اداره تبلیغات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن قصد دارد با جنگ روانی تفکر جوانان رشید ایرانی را تخریب کند و در این بین اطلاع رسانی به هنگام و رسالت بزرگ خبرنگاران بسیجی در تقویت باورهای دینی و ارزش اسلامی جوانان حائز اهمیت است.

وی با رد برخی اظهار نظرها مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: سپاه پاسداران تابوی عملیات روانی کشور را شکست.

به گفته شریف آمریکا جنگ را در خدمت عملیات روانی قرار داده و با این نظریه قصد نفوذ و توطئه به کشورهای چهان را دارد.

وی با بیان این مطلب که هیچ کشور عربی به تنهایی قابلیت رویارویی با آمریکا را نداشت، تصریح کرد: ناامنی در عراق در طول تاریح بی سابقه بوده است.

در پایان این همایش با اهداء لوح تقدیر و جوایزی از خبرنگاران فعال بسیجی مازندران تقدیر شد.