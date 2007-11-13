معادل نیمی از نمایشگاههای 13 سال قبل نمایشگاه کتاب برگزار کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به سیاستهای این وزارتخانه برای ترویج کتابخوانی، گفت: ما مصمم به برداشتن موانع نهضت کتابخوانی هستیم و در این راستا بحث "کتاب در دسترس" را پیگیری می کنیم؛ به این معنا که باید فقدان کتاب در نزدیکی محل زندگی، کار و مراجعه افراد را از بین برد و مردم را به کتابخوانی عادت داد. ما باید حجم کتابهای موجود را در کتابخانه های کشور افزایش دهیم و کتابخانه ها را بدون اعمال هیچ محدودیتی تقویت کنیم. در همین راستا به تعهد خود درخصوص تامین بخشی از کتابهای مورد نیاز کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی عمل می کنیم، کما اینکه از سال گذشته این کار شروع شده است.

وی افزود: مصوبات کمیته خرید کتاب ما در سال گذشته و در مقایسه با سال قبل از آن، 6 برابر افزایش نشان می دهد و نزدیک به 5/3 برابر نیز کتاب خریداری کردیم. این کمیته امسال هم در حدود 9 میلیارد تومان کتاب می خرد که بخش اعظمی از این خرید انجام شده و بخش مانده آن نیز در هفته کتاب و تا پایان سال انجام می شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین از امضای تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین منابع مورد نیاز کتابخانه های مدارس کشور خبر داد و اضافه کرد: این تفاهم نامه امضا شده است و براساس آن، وزارت آموزش و پرورش مکلف به ایجاد کتابخانه در مدارس است و ما نیز موظف به تامین منابع آنها تا سقف 5 میلیارد تومان هستیم. همچنین با استفاده از تجربه برگزاری نمایشگاه "یاد یار مهربان" آماده اهدای کتاب به کلیه مدارس موجود در استانهای کشور هستیم.

پرویز با اشاره به برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی، گفت: ما در 2 سال گذشته به اندازه نیمی از کل نمایشگاه هایی که در طول 13 سال گذشته و توسط موسسه نمایشگاه های فرهنگی برپا شده، نمایشگاه کتاب در استانهای مختلف کشور برگزار کرده ایم که این روند ادامه خواهد داشت. در حال حاضر می توان گفت که این نمایشگاه ها به جشنواره های کتاب تبدیل شده است.

حمید قبادی مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز در این نشست با اشاره به برنامه های مختلف هفته کتاب، گفت: در کنار برگزاری مناسبتهای هفته کتاب، 25 هزار نمایشگاه در 25 هزار مدرسه کشور برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه هایی را با همکاری سازمان زندانها با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان برگزار می کنیم. نمایشگاه های کتاب استانی ما با بودجه ای معادل 4 میلیارد تومان همچنان ادامه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در اجرای برنامه های هفته کتاب دولت تنها مجری آن نیست، به همکاری وزارت ارشاد با بخشهای غیر دولتی در امر تولید کتاب اشاره کرد و افزود: اخیراً با انجمن ناشران کتابهای آموزشی مذاکراتی انجام داده ایم و قرار است به کتابخانه هایی که فاقد منابع آموزشی و کمک آموزشی اند، مبلغ 2 میلیارد تومان کتاب تزریق شود.

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب هم در این نشست ضمن اشاره به برنامه های این موسسه در هفته کتاب گفت: جوایز کتابهای تشویقی بیست و چهارمین دوره کتاب سال، صبح چهارشنبه (23 آبان) با حضور وزیر ارشاد اهدا می شود. بعد از ظهر نیز از خادمان نشر کشور تجلیل می شود. همچنین در یکی از روزهای هفته کتاب از نماد هدهد به عنوان سمبل کتابخوانی در کشور رونمایی خواهد شد.

به گزارش مهر، پانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 آبان تا اول آذر در تهران و سراسر کشور برگزار خواهد شد.