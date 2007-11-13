50 درصد اعتبارات هزینه ای آذربایجان شرقی صرف شده است

فرخ مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اعتبارات هزینه‌ای آذربایجان شرقی در سال 86 بالغ بر چهار هزار و 270 میلیارد ریال بوده که تاکنون نیمی از این رقم هزینه شده است.

وی در عین حال روند مصرف اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی را کند عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه از محل اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی حدود 800 میلیارد ریال تخصیص یافته اما تاکنون تنها یکصد میلیارد ریال از این رقم هزینه شده است.

مسجدی عنوان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در شورای برنامه ریزی استان، مقرر شده است در اجرای بند ه تبصره 12 قانون بودجه سال جاری ، ‌یک درصد از اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی برای جبران بودجه ای دستگاه‌های دولتی اختصاص یابد.

به گفته وی، این میزان اعتبار رقمی حدود 16 میلیارد ریال را شامل می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اعتبارات خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی افزود: در این بخش نیز 21 میلیارد و 380 میلیون ریال در چارچوب محاسبات عمومی و سایر قوانین جاری کشور توسط دستگاه‌های مربوطه هزینه خواهد شد.