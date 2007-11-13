خطوط قرمز حاصل خودسانسوری و اعمال سلیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ده‌نمکی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها درباره وضعیت پروژه "اخراجی‌ها 2" گفت: "این پروژه در مرحله نگارش فیلمنامه است و هنوز وارد مرحله تعیین بازیگر نشده است. ضمن اینکه احتمالا برخی بازیگران فیلم اول در قسمت دوم نیز حضور خواهند داشت."

وی در پاسخ به اینکه چرا برخی کارگردانان و نویسندگان از ورود به بحثهای چالشی دفاع مقدس می‌پرهیزند، گفت : "اگر واقعیتها درست مطرح شود کمتر با خطوط قرمز این عرصه مواجه می‌شویم. در یکسری موارد ما خودمان دچار خودسانسوری هستیم. در یکسری دیگر سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و گاهی نیز خطوط قرمز وجود دارد، اما به اعتقاد بنده خودسانسوری و اعمال سلیقه بیش از وجود خطوط قرمز لحاظ می شود."

ده‌نمکی درباره بحثهای مربوط به شکایت خانواده مجید خدمت از "اخراجی‌ها" گفت : "سینمای داستانی یک چیز است و سینمای مستند چیز دیگر. در سینما هیچگاه نمی‌گویند فیلمهای الهام گرفته به طور قطع باید عین واقعیت باشد. در "اخراجی‌ها" هم نام شخصیت اصلی مجید صفایی است نه مجید خدمت."

کارگردان "اخراجی‌ها" ادامه داد: "منظور من در "اخراجی‌ها" مجیدها هستند که داستان جبهه رفتن آنها به صورت فیلم سینمایی به تصویر کشیده شده است. فیلم روایت چنین انسانهایی است. اما عده‌ای آمدند و با حذف این بخش از صحبت‌های من به خانواده شهید گفتند مجید "اخراجی‌ها" همان مجید خدمت است. به همین دلیل خانواده شهید حساسیت نشان دادند و این مسئله مورد بهره‌برداری عده‌ای نیز واقع شد."

ده ‌نمکی با بیان اینکه قصد ندارد یکسری از واقعیتها را در مورد این عده بیان کند، افزود: "رعایت حال خانواده شهید برای من مهمتر از کسانی است که پشت این خانواده پنهان شده‌اند متاسفانه هدف این عده دفاع از شهید نیست، بلکه زدن من است. کسانی که در مورد "اخراجی‌ها" اینگونه برخورد می‌کنند، در واقع قصدشان غرض‌ورزی است و حساب آنها را از خانواده شهید جدا می‌دانم."