حفاری و لاینینگ هسته مرکزی ایستگاه شهید سلطانی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کیانی صبح امروز طی بازدیدی سرزده از ایستگاه شهید سلطانی، در جریان روند اقدامات و پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

در گفت و گویی که در حاشیه این بازدید با شهردار کرج انجام شد، کیانی بیان کرد: تمامی مراحل حفاری و لاینینگ درهسته مرکزی این ایستگاه به پایان رسیده و مرحله بتن‌ریزی سقف سالن بلیت فروشی ایستگاه به طول ۱۸ متر نیز انجام گرفته است.

شهردار زمان پایان لاینینگ سالن فروش بلیت را حداکثر ظرف سه ماه آینده اعلام کرد.

کیانی افزود: عملیات ریل‌گذاری مسیر از ۲۸ تیرماه آغاز شده و طبق وعده پیمانکار ریل‌گذاری ایستگاه طالقانی تا هفت تیر به صورت دو خطه تا ۱۵ شهریورماه به پایان می‌رسد.

به گفته وی، همزمان با هفته دولت نیز ایستگاه سه راه رجایی شهر که هم اکنون ۹۳ درصد پیشرفت داشته است، وارد فاز بهره برداری می‌شود.

شهردار کلانشهر کرج، پیشرفت کل خط متروی شهر کرج را ۴۹ درصد عنوان کرد و ادامه داد: ایستگاه شهید سلطانی نیز همرمان با ایام الله دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

این مسئول، با اشاره به فعالیت آزمایشی متروی کرج که از محدوده چهارراه طالقانی تا ۴۵ متری گلشهر را شامل می‌شود، اظهار داشت: هم اکنون نقل و انتقال مسافران در ابتدا و انتهای خط، طی روزهای فرد انجام می‌گیرد و این انتقال رایگان است.