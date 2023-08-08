خبرنگاران در خط مقدم جنگ نرم و ترکیبی با دشمنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان طی پیامی ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر و رسانه این استان را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

هفدهم مرداد، سالروز شهادت «محمود صارمی» و «روز خبرنگار»، یادآور مجاهدت و رشادت مردان و زنان فرهیخته‌ای است که با تاسی به امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب (سلام الله علیها)، بیرق آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی را بر دوش گرفته‌اند تا با بیان حقایق، تنویر افکار عمومی و ترویج فرهنگ اسلامی به رسالت خطیر اطلاع‌رسانی خویش به بهترین شکل بپردازند و ضمن اعلام وفاداری به آرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و خون پاک شهدای والامقام میهن اسلامی، دین خود را به ملت مسلمان و انقلابی ایران ادا نمایند.

خبرنگاران پرتلاش ایران اسلامی با حضور پرشور در خط مقدم جنگ نرم و ترکیبی دشمنان، تمام توان خود را برای شکست سیاست‌های شیطانی رسانه‌های خودفروخته به استکبار جهانی به کار گرفته‌اند و با خنثی‌سازی تبلیغات مسموم و عملیات روانی شرورانه دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی همچون سدی مستحکم در برابر تلاش‌های مذبوحانه آنان ایستاده‌اند و با ایجاد شور و نشاط در جامعه، امیدآفرینی و نمایش توان دفاعی و اقتدار ایران اسلامی، دسیسه‌ها و نقشه‌هایی همچون تحریم اقتصادی، تحریف وقایع، فراموشی ایام‌الله، تضعیف باورهای دینی، سیاه‌نمایی، ناکارآمد جلوه‌دادن نظام مقدس و مقتدر جمهوری اسلامی، القای شکاف بی‌اعتمادی بین ملت و حاکمیت و ایجاد تنش و ناامنی را نقش برآب کرده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار استان و گرامیداشت «روز خبرنگار»، از اصحاب رسانه به‌ویژه خبرنگاران و عکاسان خبری متعهد، انقلابی و جهادگر استان گیلان که با همدلی، همیاری و همکاری مجدانه و بی‌منت خود زمینه‌ساز ثبت حماسه‌های بی‌بدیل گیلانیان غیور در مناسبت‌ها و مراسم ملی، مذهبی و انقلابی در طی سال‌های اخیر بوده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و برای این سفیران دانایی و آگاهی‌بخشی از درگاه خداوند منان مزید توفیقات بیشتر برای خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت هدایت پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را مسئلت می‌نماید.