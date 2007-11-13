کتابخوانی شاخص توسعه یافتگی فرهنگی است

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در جوامع امروزی یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی گسترش فرهنگ مطالعه و سرانه کتابخوانی است.
این مسئول خاطرنشان کرد: هفته کتاب هر ساله آغاز دور تازه ای از فعالیت و تلاش در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمان بیان داشت: متاسفانه تاکنون توجه به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی نشده است و برای ورود به دنیای دانایی محور امروز می طلبد که برای فراهم آوردن زمینه های کتابخوانی فعالیت های گسترده ای از سوی همه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی انجام شود.
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