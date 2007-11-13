کتابخوانی شاخص توسعه یافتگی فرهنگی است

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت : در جوامع امروزی یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی گسترش فرهنگ مطالعه و سرانه کتابخوانی است .

این مسئول خاطرنشان کرد : هفته کتاب هر ساله آغاز دور تازه ای از فعالیت و تلاش در حوزه کتاب و کتابخوانی است .