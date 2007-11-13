شهر مشهد 76 درصد کمبود فضای مطالعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد سادات فاطمی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی در محل نهاد کتابخانه های عمومی در جمع خبرنگاران گفت: طبق استانداردهای بین المللی برای جمعیت بالای دو میلیون نفر شهر مشهد دو هزار و 85 متر مربع فضای مطالعه نیاز داریم.

وی اظهار داشت: رسیدن به استانداردهای بین المللی نه تنها در مشهد بلکه در استان با توجه به غیردولتی بودن نهاد کتابخانه های عمومی مشارکت فراگیر و عمومی مردم را می طلبد.

فاطمی با تاکید بر این که در کل استان خراسان رضوی، اعضای کتابخانه ها در شش ماهه اول سال جاری، 65 هزار و 501 نفر بوده است افزود: کتب توزیعی نهاد ما به کتابخانه ها به صورت متمرکز و از سوی تهران است.

وی یادآور شد: متولی تزریق اعتبارات جهت ساماندهی کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی شهرداری است که طبق مصوبه سال 83 ، پنج درصد این اعتبار باید از سمت شهرداری تامین شود.

فاطمی خاطر نشان کرد: جمع کل پرداختی ها از سال 83 تا امروز در سال 86، حدود 300 میلیون تومان بوده این در حالی است که سهم کل کتابخانه ها در این چند ساله بیش از چهار میلیارد تومان بوده است که در حدود 5/7 درصد است.

وی با اشاره به پیش رو داشتن هفته کتاب از طرح پذیرفتن کتب بلااستفاده در منازل مردم به وسیله فرستادن نیروهای این ارگان خبر داد.

فاطمی مهمترین برنامه امسال خود را در هفته کتاب صدور کارت عضویت رایگان در روز 30 آبان ماه جاری برای عضویت هم استانی ها در کلیه کتابخانه های عمومی معرفی کرد و از برگزاری نشست های تخصصی در زمینه کتاب و کتاب خوانی در کتابخانه ها خبر داد.

وی درباره افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد عنوان کرد: این کتابخانه با 11 هزار متر مربع فضا مجهز به سیستم های دیجیتالی است که تاکنون 80 درصد کار با هزینه سه میلیارد تومان به انجام رسیده است.