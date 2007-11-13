فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تاثیر گذار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "ایهود اولمرت" که در کمیته روابط خارجی کنیست رژیم اسرائیل سخن می گفت بدون توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ادعاهای خودش را تکرار کرد و گفت : اگر مانعی در سر راه ایران نباشد، این کشور تا سال 2009 به سلاح هسته ای دست پیدا می کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سخنان خود گفت : اختلاف هایی درباره اینکه ایران در چه تاریخی به سلاح هسته ای دست پیدا می کند وجود دارد اما من فکر می کنم ایران تا سال 2009 به این قدرت دست پیدا می کند.

اولمرت در ادامه صحبت های خود درباره همکاری هسته ای روسیه به ایران گفت : فکر می کنم روسیه هیچ منافعی در هسته ای شدن ایران نداشته باشد، مسکو از تلاش های انجام شده برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران حمایت می کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله این رژیم به ایران گفت : با اطمینان می گویم که فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی در بازداشتن ایران از هسته ای شدن موفق خواهند بود!

در همین رابطه روز گذشته نیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات جنگ طلبانه وزیر جنگ این رژیم علیه ایران، هشدار داد که وزرای این رژیم درهر گونه اظهار نظر علنی درباره ایران جنبه احتیاط را رعایت کنند.