ابراهیموویچ به عنوان بازیکن سال فوتبال سوئد انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیفا، برای دومین بار است که این بازیکن 26 ساله برنده توپ طلای سوئد می شود. او در سال 2005 برای نخستین بار به این عنوان دست پیدا کرد.

ابراهیموویچ گفت: دریافت توپ طلا برای دومین بار یک افتخار باورنکردنی است. این جایزه فقط به من تعلق ندارد بلکه متعلق به تمام هواداران سوئدی است. مخصوصا تمام بچه هایی که آنجا هستند.

این بازیکن سوئدی مدت دو سال است که برای تیم ملی سوئد گل نزده اما درخشش فوق العاده ای برای تیم اینتر داشته و با زدن 15 گل به این تیم کمک کرد تا فصل گذشته به عنوان قهرمانی رقابت های سری آ دست پیدا کند.

زلاتان در این فصل از رقابت ها 7 گل برای اینتر در رقابت های سری آ به ثمر رسانده ضمن اینکه 4 گل هم در رقابت های لیگ قهرمانان زده است. او در کنار کریستیانو رونالدو از منچستریونایتد به عنوان برترین گلزن این رقابت ها در فصل جاری است.

ابراهیموویچ در سال 2006 از یوونتوس به اینتر پیوست.