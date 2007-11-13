خراسان رضوی می تواند منشا تحولات فکری فرهنگی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عرب اسدی ظهر امروز در بازدید از موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی افزود: مشهد باید نقش قابل توجهی در فعالیت های فرهنگی کشور داشته باشد.
وی با اشاره به نقش اساسی آستان قدس رضوی و موسسات فرهنگی زیر مجموعه این نهاد در فضای کشور، عملکرد دهه گذشته آستان قدس را قابل توجه و مثال زدنی ارزیابی کرد.
عرب اسدی با اشاره به عملکرد موازی و ضعف همسویی و هماهنگی دستگاه های متولی بخش فرهنگ از نهادهای فرهنگی دعوت کرد برای رفع نقایص و موازی کاریها، با واحد تعامل و توسعه این دفتر ارتباط برقرار کنند تا ایده ها و عملکردهای فرهنگی سراسر کشور در قالب ساختاری متمرکز و یکپارچه ضمن بومی سازی، اطلاع رسانی شود.
وی همچنین ایجاد مرکز رشد فرهنگی را از برنامه های مورد نظر دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی هنری وزارت ارشاد اعلام و ابراز امیدواری کرد: به این وسیله امکان تحقق اصل 44 قانون اساسی در عرصه فرهنگ نیز فراهم شود.
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