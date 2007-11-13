200 نوع روان گردان توسط دشمن در کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان حسین هراتی ظهر امروز در همایش ایمن سازی مدارس دخترانه در برابر آسیبهای اجتماعی در محل دارلقران کریم شهر زنجان با ابراز نارضایتی از کمبود مربی پرورشی در مدارس کشور اظهار داشت: مربیان پرورشی نقش مهمی در کنترل ناهنجاریهای اجتماعی بین دختران به خصوص در مقطع تحصیلی دبیرستان دارند .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 36 هزار مربی در سطح مدارس کشور فعالیت می کنند افزود: با بازنشسته شدن 24 هزار نفر از آنان طی سال جاری تحصیلی و با احتساب استخدام پنچ هزار مربی، مدارس کشور تنها از وجود 17 هزار مربی بهره مند خواهند شد .

هراتی با تاکید بر برنامه ریزی مستمر وحساب شده برای تقویت وضعیت نیروی انسانی مربیان مدارس خاطرنشان کرد: 970 هزار معلم در سطح کشور وجود دارد که این افراد باید الگوی مناسب رفتاری برای تعلیم و تربیت دانش‌ آموزان در جامعه باشند .

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها یادآور شد: مدیران مدارس حساس‌ ترین و خطیرترین وظیفه در آموزش و پرورش را بر عهده دارند به نحوی که وظیفه هدایت جامعه بسوی آرمان‌ها و اهداف ترسیم شده برعهده این افراد است و این افراد می ‌توانند با راهنمایی و مشاوره، دانش‌ آموزان را از انحراف و کشیده ‌شدن به منجلاب فساد نجات دهند .

وی عنوان کرد: خودشناسی، خداشناسی، خلق‌شناسی و خانواده چهار اصل هدایت دختران نوجوان و جوان است و کسانی به موفقیت دست می یابند که این چهارراه هدایت را کاملا بشناسند و به کار گیرند .

هراتی ادامه داد: مهمترین علت اجتماعی فرار دختران از خانه و بسیاری از انحرافات وکجرویها، عدم برنامه ریزی صیح برای اوقات فراغت این افراد به خصوص در سنین 12 تا 18 سال است که دوران بلوغ، دگرگونی و هیجان است و خودکشی، بیماریهای روانی و عصبی بیشتر در این دوره سنی رخ می ‌دهد .

وی فاصله‌ بین خانه تا مدرسه را عرصه‌ های بیدارباش برای اولیا و مدیران مدارس عنوان کرد و افزود: دشمن امروز دیگر درپی اشاعه‌ استعمال موادمخدر نیست بلکه به ‌دنبال گسترش مواد محرک و انرژی‌زا در جوامع و بین قشر جوان است و با ترویج فساد و بی بندباری در تلاش برای انحراف قشر تحصیلکرده جامعه است .

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها با تاکید بر لزوم کنترل قاطع رفتار و عملکرد دانش آموزان در سه عرصه کلاس، مدرسه و مسیر بین مدرسه تا خانه یادآورشد: احساس امنیت، هویت بخشی، دوست داشتن، حس استقلال ‌طلبی، عضویت در گروه های مرجع، مذهب، لازمه دوره سنی این افراد است که باید به نحو شایسته کنترل شود .

به گفته هراتی لازمه زندگی در جامعه امروز، توجه به مقتضیات زمانی و تقویت حس مهرورزی ومحبت در بین اقشار جامعه است.