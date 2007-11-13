مشکلی با هیتزفیلد ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، کارل هاینس رومنیگه پس از شکست 3 بر یک هفته اخیر تیم فوتبال بایرن مونیخ برابر اشتوتگارت به انتقاد از تاکتیک های هیتزفیلد پرداخت، ضمن اینکه این ایرداها در خصوص تساوی 2 بر 2 بایرن برابر بولتون در رقابتهای جام یوفا هم مطرح شد.

برپایه این گزارش، رئیس باشگاه بایرن مونیخ گفت: خوشحالم و بایرن هم باید احساس خوشحالی کند که ما دوست و مربی خوبی همچون هیتزفیلد را در اختیار داریم. ضمن اینکه من با مربی تیم مشکلی ندارم. وی کسی است که در خصوص انتخاب بازیکنان مسئول بوده و آرایش تیم را خودش انتخاب می کند.

این درحالیست که بکن باوئر مرد شماره یک بایرن مونیخ هم در گفتگو با شبکه DSF گفت: اوتمار مربی توانمندی است و فکر می کنم شایستگی هدایت بایرن را دارد.