۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۴۹

کارل هاینس رومنیگه:

مشکلی با هیتزفیلد ندارم

رئیس باشگاه بایرن مونیخ پس از انتقاداتی که نسبت به اوتمار هیتزفیلد در رسانه ها مطرح کرد، حالا به حمایت از سرمربی این تیم پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارل هاینس رومنیگه پس از شکست 3 بر یک هفته اخیر تیم فوتبال بایرن مونیخ برابر اشتوتگارت به انتقاد از تاکتیک های هیتزفیلد پرداخت، ضمن اینکه این ایرداها در خصوص تساوی 2 بر 2 بایرن برابر بولتون در رقابتهای جام یوفا هم مطرح شد.

برپایه این گزارش، رئیس باشگاه بایرن مونیخ گفت: خوشحالم و بایرن هم باید احساس خوشحالی کند که ما دوست و مربی خوبی همچون هیتزفیلد را در اختیار داریم. ضمن اینکه من با مربی تیم مشکلی ندارم. وی کسی است که در خصوص انتخاب بازیکنان مسئول بوده و آرایش تیم را خودش انتخاب می کند.

این درحالیست که بکن باوئر مرد شماره یک بایرن مونیخ هم در گفتگو با شبکه DSF گفت: اوتمار مربی توانمندی است و فکر می کنم شایستگی هدایت بایرن را دارد.

