مهرآوران از جشنواره تئاتر فجر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرآوران که قرار بود با نمایش "ابریشم بانو" در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امسال شرکت کند، با نوشتن یادداشتی انصراف خود را از حضور در این جشنواره اعلام کرد.

در این یادداشت می‌خوانیم: "شگفتا تئاتر! من برای تنبیه کردن خود "ابریشم بانو" را در دلم نگه می دارم و باز هم منتظر می مانم تا زمان تولدش برسد. حضورم در جشنواره فجر نیاز به هنرپیشه ای داشت که باور کند تئاتر عاشقی است. بازیگرانی می آمدند و نمایشنامه را می‌خواندند و می‌رفتند."

در قسمت دیگر این یادداشت آمده: "در این وادی تئاتر یا باید زندگی را پروراند یا عاشقی کرد و رنج برد و لذتی برد که تکیده و لاغر شد، اما پرقدرت و استوار ایستاد. این خصلت تئاتر است که جان می دهد اما هرگز نمی میرد. اینجا عاشقان نامیرایند و آنجا مرگ چانه می زند برای چند روز بیشتر ماندن."

مهرآوران چندی پیش نمایش "تقدیر نفرین شده لیدی مکبث" را به صورت تک پرسوناژ به زبان ارمنی در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه برده بود.