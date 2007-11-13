به گزارش خبرگزاری مهر، "خورشید انور"، روز سه شنبه در آیین گشایش نخستین اجلاس مسئولان دارویی کشورهای عضو اکو در تهران، وجود داروهای تقلبی را مشکل جهانی دانست که نیازمند پاسخ جهانی است.

دبیر کل اکو، گفت: داروهای تقلبی به گونه ‌ای مورد حمایت قرار می ‌گیرند که هنوز روش جداسازی برای شناسایی این داروها با نوع واقعی پیدا نشده است.

وی، با تاکید بر تقویت و تمرکز برایده ‌های مسئولان دارویی ‌کشورهای عضو اکو برای انجام طرحها و تلاش ‌های منطقه‌ ای، خواستار تبادل اطلاعات کشورهای عضو شد.

انور گفت: اراده بیشتری باید در زمینه حفظ بهداشت وسلامت منطقه بین شرکت های دارویی و مبارزه با داروهای تقلبی با همکاری پلیس صورت گیرد.

دبیرکل اکو، ایجاد شبکه کنترل کیفیت دارو را نیاز اساسی دانست‌ و افزود: هنوز به این مسئله آن گونه که شایسته است توجه نمی ‌شود و باید تدابیری و پایداری داشته باشیم تا این قضیه را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: چالش‌ های بزرگ و جدی تهدید کننده سلامت وجود دارد و باید کیفیت و ایمنی محصولات دارویی در اولویت اساسی هر جامعه سالم قرار گیرد.

انور افزود: استفاده از داروهایی که ناخالص هستند و محتوای سمی دارند نیز رایج شده که بایستی به این مسائل پرداخت.

وی، با بیان اینکه تداخل دارویی در دنیا به بحران انسانی تبدیل شده‌ است، افزود: بر اساس یک ارزیابی علمی، 10 درصد موارد دارویی در دنیا دچار عدم تطابق دارویی است و این میزان تا 50 درصد هم وجود دارد.

دبیرکل اکو تصریح کرد: داروهایی با کیفیت پایین سالیانه 32 میلیارد دلار هزینه را به خود اختصاص می ‌دهد که این هدر رفتن سرمایه است. در حالی که بخشی از این هزینه را می ‌توان برای 200 هزار مورد بیمار مبتلا به مالاریا هزینه کرد.