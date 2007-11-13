به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت ‌الاسلام علی معبودی بعدازظهر امروز در همایش استانی "بسیج و رسانه" با تاکید بر این که عدم توجه به نقش رسانه ها می تواند نقش مخرب در روند توسعه و آگاه سازی جوامع داشته باشد افزود: رسانه ها با بستر سازی خود در جامعه به حرکت و دید گاه مردم جهت داده و آن را هدایت می کنند .

وی رسانه ‌ها را زمینه‌ ساز بسیاری از فرهنگ‌ سازی‌ها و اقدامات در سطح خرد و کلان عنوان کرد و یادآور شد: بسیاری از دستاوردهای امروز جوامع بشری تنها در روند شکل گیری و فعالیت رسانه ها تحقق یافته و جوامع انسانی باید در روند توسعه رسانه ای سالم و پویا تلاش کنند .

حجت الاسلام معبودی در ادامه با شاره به این که وجود رسانه های وابسته و استکباری همواره مانع انتقال صحیح و آزاد اخبار در جهان شده، خواستار بسیج رسانه علیه برخی رسانه های استکباری شد و عنوان کرد: برخی رسانه های وابسته به غرب با وارونه جلوه دادن واقعیت ها سعی در توجیه غارتگریهای قدرتهای وابسته دارند .

وی یادآور شد: با شکل‌ گیری استکبار رسانه ‌ای، بسیاری از اخبار در انحصار تعداد معدودی از خبرگزاری ‌های مهم جهان قرار گرفته است .

حجت ‌الاسلام معبودی عملکرد انحصاری در امر خبر رسانی، کتمان نقش انحصاری و سازمان یافته‌ این رسانه‌ ها و طبیعی نشان دادن جریان خبر رسانی جهانی را از پایه ‌های اساسی استکبار رسانه‌ ای جهان عنوان کرد و ادامه داد: توجیه افکار عمومی به ‌نفع سیاست های استکبار جهانی، پشتیبانی و ایجاد پوشش برای رژیم ‌های وابسته، گروه ‌ها و چهره‌ های مطلوب استکبار، القای شکست ناپذیربودن ابرقدرتها، ترور شخصیتی چهره های برجسته‌ کشورهای انقلابی و شخصیت‌ سازی برای عوامل نفوذی استکبار جهانی از مهمترین محورهای استراتژیک استکبار خبری است .

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه منطقه زنجان ادامه داد: تفرقه ‌افکنی در کشورهای جهان ‌سوم با تشدید اختلافات نژادی و قومی، استفاده‌ سیاسی از مسایل اقتصادی، تلاش در جهت اسلام ‌زدایی، تبلیغ برای زیر سوال بردن ارزشهای اسلامی، مصادره حرکتهای مردمی به‌ نفع استکبار و تحمیل خواسته‌ های خود به ‌جهان سوم را از دیگر سیاست‌های استکبار خبری است .

حجت ‌الاسلام معبودی با تاکید بر این که رسانه ‌های جهانی دچار آفت ‌زدگی شده ‌اند بر تلاش برای شناخت و رفع آفات رسانه ای تاکید کرد و افزود: امروز رسانه ‌ها نقش بسیار مهمی در جامعه و زندگی افراد ایفا می‌کنند به‌ طوری که زندگی بدون رسانه، در جهان غیر ممکن شده ‌است .

وی گفت: آشنایی با ترفندهای رسانه ‌ای استکبار جهانی، امانتداری، صداقت، خبررسانی بر اساس نیازهای واقعی، اشاعه‌ ارزش ‌های انسانی و تعلیم و تربیت انسانها، از جمله ویژگی‌ های لازم برای موفقیت در کارهای رسانه‌ ای است .