به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی معبودی بعدازظهر امروز در همایش استانی "بسیج و رسانه" با تاکید بر این که عدم توجه به نقش رسانه ها می تواند نقش مخرب در روند توسعه و آگاه سازی جوامع داشته باشد افزود: رسانه ها با بستر سازی خود در جامعه به حرکت و دید گاه مردم جهت داده و آن را هدایت می کنند.
وی رسانه ها را زمینه ساز بسیاری از فرهنگ سازیها و اقدامات در سطح خرد و کلان عنوان کرد و یادآور شد: بسیاری از دستاوردهای امروز جوامع بشری تنها در روند شکل گیری و فعالیت رسانه ها تحقق یافته و جوامع انسانی باید در روند توسعه رسانه ای سالم و پویا تلاش کنند.
حجت الاسلام معبودی در ادامه با شاره به این که وجود رسانه های وابسته و استکباری همواره مانع انتقال صحیح و آزاد اخبار در جهان شده، خواستار بسیج رسانه علیه برخی رسانه های استکباری شد و عنوان کرد: برخی رسانه های وابسته به غرب با وارونه جلوه دادن واقعیت ها سعی در توجیه غارتگریهای قدرتهای وابسته دارند.
وی یادآور شد: با شکل گیری استکبار رسانه ای، بسیاری از اخبار در انحصار تعداد معدودی از خبرگزاری های مهم جهان قرار گرفته است.
حجت الاسلام معبودی عملکرد انحصاری در امر خبر رسانی، کتمان نقش انحصاری و سازمان یافته این رسانه ها و طبیعی نشان دادن جریان خبر رسانی جهانی را از پایه های اساسی استکبار رسانه ای جهان عنوان کرد و ادامه داد: توجیه افکار عمومی به نفع سیاست های استکبار جهانی، پشتیبانی و ایجاد پوشش برای رژیم های وابسته، گروه ها و چهره های مطلوب استکبار، القای شکست ناپذیربودن ابرقدرتها، ترور شخصیتی چهره های برجسته کشورهای انقلابی و شخصیت سازی برای عوامل نفوذی استکبار جهانی از مهمترین محورهای استراتژیک استکبار خبری است.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه منطقه زنجان ادامه داد: تفرقه افکنی در کشورهای جهان سوم با تشدید اختلافات نژادی و قومی، استفاده سیاسی از مسایل اقتصادی، تلاش در جهت اسلام زدایی، تبلیغ برای زیر سوال بردن ارزشهای اسلامی، مصادره حرکتهای مردمی به نفع استکبار و تحمیل خواسته های خود به جهان سوم را از دیگر سیاستهای استکبار خبری است.
حجت الاسلام معبودی با تاکید بر این که رسانه های جهانی دچار آفت زدگی شده اند بر تلاش برای شناخت و رفع آفات رسانه ای تاکید کرد و افزود: امروز رسانه ها نقش بسیار مهمی در جامعه و زندگی افراد ایفا میکنند به طوری که زندگی بدون رسانه، در جهان غیر ممکن شده است.
وی گفت: آشنایی با ترفندهای رسانه ای استکبار جهانی، امانتداری، صداقت، خبررسانی بر اساس نیازهای واقعی، اشاعه ارزش های انسانی و تعلیم و تربیت انسانها، از جمله ویژگی های لازم برای موفقیت در کارهای رسانه ای است.
به گفته حجت الاسلام معبودی تهیه و نشر اخبار برای منافع محرومان جامعه، داشتن صلاحیت اخلاقی اصحاب رسانه، زمان و مکان شناسی، انجام کارها به دور از حب و بغض های شخصی و وابستگی های جناحی از دیگر مشخصه های لازم برای کسب موفقیت در امر اطلاع رسانی توسط اصحاب قلم است.
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