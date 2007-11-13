حزب "روسیه واحد" بدنبال کسب اکثریت در مجلس آتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی و رویترز، ولادیمیر پوتین گفت که درصدد است تا در راس فهرست حزب "روسیه واحد" قرار گیرد تا مردم را برای رای دادن به این حزب متقاعد کند و به تشکیل اکثریتی در مجلس کمک نماید که بتواند دست به دست با دولت مانند یک تیم کار کند.

به اعتقاد وی اگر چنین یکپارچگی میان قوه مقننه و قوه مجریه تامین شود فرصت برای اجرای برنامه هایی که وجود دارد مهیا خواهد شد.

وی امروز سه شنبه طی گفتگویی با کارگران راه سازی در کراسنویارسک همچنین اضافه کرد که پیروزی حزب "روسیه واحد" در انتخابات بیانگر آن است که مردم روسیه به وی اعتماد دارند.



پوتین همچنین علت قرار گرفتن خود را در راس فهرست انتخاباتی "روسیه واحد" نبود گزینه ای مناسب تر دانست و اضافه کرد که " از قدیم گفته اند پیروزی با حق است و نه با زور".

پوتین همچنین گفت که پیروزی در انتخابات به وی این "حق اخلاقی" را برای تاثیر گذاری در سیاست روسیه پس از خروج از کرملین می دهد