آمریکا هرچه زودتر دیپلماتهای ایرانی را آزاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در حاشیه برگزاری نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در زمینه آزادی دو گروگان ایرانی در عراق و تأثیر آن بر مذاکرات ایران و امریکا گفت: ارتباطی بین آزادی شماری از مأموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران که به دست امریکایی ها بازداشت شده بودند با درخواست جدید طرف امریکایی که به تازگی ازجانب عراقی ها مبنی بر دور جدید گفتگوهای ایران و امریکا مطرح شده است وجود ندارد.



متکی با بیان اینکه موضوع درخواست برای مذاکره بین ایران و آمریکا در سفر هفته گذشته وی به بغداد از سوی نخست وزیر عراق مطرح شد ه است تاکید کرد : مقام‌های عراقی تقاضای آمریکا را به تهران منعکس کرده‌اند ولی موضوع باید از کانال رسمی یعنی سفارت سوییس ‌درتهران به جمهوری اسلامی ایران منعکس شود.

وی افزود: آمریکایی ها باید هر چه زودتر برای آزادی دیگر مأموران کنسولی ایران اقدام کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره سفرش به مسکو برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه گفت: تاریخ برگزاری این کمیسیون هنوز نهایی نشده است اما در آینده نزدیک خواهد بود.

متکی درباره تحولات ساخت نیروگاه بوشهر گفت: روند رو به رشد همکاری های ایران و روسیه ادامه دارد و ما دوستان روسی را در اجرای تعهدات جدی می بینیم.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره اظهارات مقامات بعضی کشورها علیه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: توصیه تهران به همه طرف ها آن است که از روند سازنده موجود بین ایران و آژانس حمایت کنند و اگر بنا بر برخوردی سازنده و مثبت درباره موضوع هسته ای ایران باشد، این مهم ترین کاری است که می توانند انجام دهند.



منوچهر متکی همچنین در نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان با اشاره به فضای جدیدی که برای گسترش روابط دوجانبه در بخش های گوناگون انرژی و صنایع و معادن به وجود آمده است، ازجمله در طرح های سوآپ گاز، ساخت نیروگاه و پالایشگاه، مشارکت قزاقستان در طرح های پارس جنوبی گفت: مذاکرات تشکیل گروه کاری مشترک حمل و نقلی، ایجاد شرکت مشترک کشتیرانی و ساماندهی حمل و نقل کانتینری و برقراری پرواز منظم بین دو کشور در یک سال گذشته پیگیری شده است و موافقتنامه حمل و نقلی بین دو کشور به زودی امضا خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین روند واگذاری شرکت های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی در ایران، فرصتی مناسب برای ارتقای همکاری های دو کشور دانست.

وی همچنین از افزایش 300 درصدی حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: از موضوعات مهمی که در روابط ایران و قزاقستان رخ داد سفرهای نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به تهران و نیز شرکت در اجلاس سران کشورهای دریای خزر بود.

متکی افزود: گفتگوهای دو رئیس جمهور و توافقات آنها فصل جدیدی را در روابط دو کشور گشود و در سایه این تحولات مهم نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان به توافقات خوبی دست یافت.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: با تشکیل کمیته های بازرگانی، اقتصادی، بانکی، انرژی، حمل و نقل و هماهنگی توانستیم در خصوص فهرست توافقات در ذیل 9 فصل و 58 بند به توافق برسیم.

متکی با اشاره به افزایش 3 برابری حجم مناسبات تجاری میان ایران و قزاقستان گفت: حجم مناسبات تجاری میان دو کشور امسال به حد نصاب 2 و نیم میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: دو کشور در خصوص برگزاری سومین اجلاس گروه کاری میان دو کشور، تشکیل شورای مشترک بازرگانی میان اتاق های بازرگانی دو کشور، تأسیس بانک ایرانی در قزاقستان تا پایان امسال، تشکیل گروه کاری دو کشور در بخش صنعت، مشارکت در روند صنایع عمده مانند متالوژی، نفت، گاز و پتروشیمی، مذاکرات جدی درباره تعرفه ترجیحی و آماده کردن آن برای توافق نهایی، تشکیل گروه کاری مشترک انرژی و لزوم ادامه کار در مورد طرح احداث خط لوله نفت میان قزاقستان، ترکمنستان و ایران توافق کردیم.

متکی همچنین با اعلام اینکه مشارکت طرف قزاق را در تأسیس خط لوله نفت نکا- جاسک مورد تأکید قرار دادیم، افزود: توافقنامه احداث پالایشگاه نفت در شمال ایران میان دو طرف صورت پذیرفت و تأکید شد توافقات در حوزه حمل و نقل و توافق روسای جمهور سه کشور ایران ،ترکمنستان و قزاقستان برای احداث خط آهن میان سه کشور اجرایی شود.

وی همچنین گفت: سرمایه گذاری مشترک دو کشور در بنادر ایران و قزاقستان مورد توافق قرار گرفت و قرار شد با توجه به افزایش حجم مناسبات اقتصادی میان دو کشور برای راه اندازی خط هوایی میان ایران و قزاقستان توافق شود.

متکی همچنین با اشاره به توافق دو طرف برای سرمایه گذاری مشترک در زمینه گردشگری گفت: دیدارهای مسئولان بخش گردشگری دو کشور به افزایش تعداد گردشگران دو کشور کمک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه افزود: به منظور نهادینه شدن روابط دو کشور نیاز بود کار گسترده ای در افکار عمومی ایران و قزاقستان صورت بگیرد که در این خصوص بر همکاری در رسانه ای دو کشور توافق شد.

وزیر خارجه در پایان با اعلام اینکه یادداشت تفاهم همکاری های زیست محیطی بخش دیگری از اهم توافقات در کمیسیون اقتصادی دو کشور بود تصریح کرد: اطمینان داریم اجرای این طرح ها تحول عظیمی در مناسبات دو جانبه و منطقه ای ایران و قزاقستان ایجاد خواهد کرد.