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۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

ثبت‌نامی های خوزستان برای انتخابات مجلس ۱۱۰۰ نفر را رد کرد

ثبت‌نامی های خوزستان برای انتخابات مجلس ۱۱۰۰ نفر را رد کرد

اهواز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: یک هزار و ۱۷۸ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان پیش ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله افرازه شهاوند ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ۱۶ مرداد تا روز گذشته، یک هزار و ۱۷۸ نفر در خوزستان با مراجعه به سایت پنجره واحد وزارت کشور پیش ثبت نام خود را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام داده‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان افزود: از این تعداد یک هزار و ۷۳ نفر مرد و ۱۰۵ نفر خانم هستند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان بیان کرد: همچنین در حوزه انتخابیه اهواز نیز تاکنون ۲۸۵ نفر پیش ثبت نام خود را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میانگین افراد دارای شرایط حداقل ۳۰ و حداکثر ۵۰ سال با مدرک کارشناسی ارشد به بالا و نداشتن تابعیت کشورهای بیگانه پیش ثبت نام خود را انجام داده‌اند.

افرازه شهاوند بیان کرد: داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌توانند تا روز یک شنبه ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۸ بعد از ظهر با مراجعه به سایت پنجره واحد وزارت کشور به نشانی https://keshvar.moi.ir پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

کد مطلب 5858871

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