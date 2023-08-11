به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح جمعه در آئین اختتامیه نخستین رویداد رسانه‌ای جنوب استان بوشهر در شهرستان جم با اشاره به تهاجم رسانه‌ای دشمن و نقش اصحاب رسانه در این وضعیت اظهار کرد: در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، جهاد تبیین مهم‌ترین رسالت خبرنگاران به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، خبرنگاران در جنگ ترکیبی دشمن را مجاهدان این عرصه دانست و افزود: در شرایطی که دشمن در تلاش است با سیاه‌نمایی خدمات نظام را به یاس و ناامیدی تبدیل کند اطلاع‌رسانی مستمر خدمات نظام و جهاد تبیین امری ضروری است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر به برنامه‌ریزی دشمن برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند پرداخت و تصریح کرد: مردم با درک درست از انتخابات با ناکام کردن دشمنان به طور یقین با حضور گسترده خود حماسه دیگری در انتخابات ۱۱ اسفند خلق می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر به پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: در نام‌نویسی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۱۶ نفر در استان بوشهر مدارک خود را در سامانه پنجره واحد وزارت کشور بارگذاری کردند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات خبرنگاران افزود: قرار است یک تیم تخصصی برای حل مشکلات جامعه خبرنگاری از جمله اشتغال، بیمه و مسکن تشکیل شود.

پورات با اشاره به در پیش بودن پیاده‌روی اربعین و آغاز سال تحصیلی جدید افزود: امروز دشمن برای ایجاد اختلال در حماسه پیاده‌روی اربعین، آغاز سال تحصیلی جدید و انتخابات ۱۱ اسفند برنامه‌ریزی کرده است.

خبرنگار واقعی قلم خود را معامله نمی‌کند

امام جمعه شهرستان جم نیز در این مراسم گفت: خبرنگاران واقعی اهل دانش، تجزیه و تحلیل هستند و قلم خود را معامله نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام محمد محمدی با بیان اینکه نگاه به خبرنگار باید بازوی و همراهی باشد، افزود: خبرنگار صاحب قدرت علمی و موجب توسعه جامعه می‌شود.

این رویداد در بخش‌های تیتر، یادداشت، گزارش، عکس و بخش ویژه صنعت برگزار و برترین‌های هر بخش معرفی و تجلیل شدند.

از ۱۳۷ اثر ارسالی به نخستین رویداد رسانه‌ای جنوب استان بوشهر ۷۱ اثر واجد شرایط داوری شدند.

بر اساس رأی هیئت داوران در بخش‌های گزارش، یادداشت، تیتر، گزارش عمومی و عکس ۱۹ نفر برتر و از آنان تجلیل شد.

خبرنگاران خبرگزاری مهر ۴ عنوان برتر را در این رویداد کسب کردند.