ثبت نام مرحله جديد تلفن همراه نيمه نخست اسفند ماه سالجاري آعاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت مخابرات گفت: مراحل نهايي كسب مجوز براي پيش فروش تلفن همراه از سازمان مديريت و برنامه ريزي اخذ شده است و ثبت نام از متقاضان تلفن همراه در نيمه نخست اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود.

علي اكبر صنعتي افزود: از زمان شروع ثبت نامها ، ظرف مدت يك سال تلفن همراه به متقاضيان واگذار مي شود.

به گفته وي سالانه 20 هزار ميليارد ريال براي توسعه مخابرات كشور سرمايه گذاري مي شود.

صنعتي افزود: در اجراي سياستهاي دولت براي توانمند سازي بخش خصوصي ، كل سهام كارخانه هاي وابسته به شركت مخابرات تا پايان امسال در بورس تهران عرضه خواهد شد.