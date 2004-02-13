به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت مخابرات گفت: مراحل نهايي كسب مجوز براي پيش فروش تلفن همراه از سازمان مديريت و برنامه ريزي اخذ شده است و ثبت نام از متقاضان تلفن همراه در نيمه نخست اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود.
علي اكبر صنعتي افزود: از زمان شروع ثبت نامها ، ظرف مدت يك سال تلفن همراه به متقاضيان واگذار مي شود.
به گفته وي سالانه 20 هزار ميليارد ريال براي توسعه مخابرات كشور سرمايه گذاري مي شود.
صنعتي افزود: در اجراي سياستهاي دولت براي توانمند سازي بخش خصوصي ، كل سهام كارخانه هاي وابسته به شركت مخابرات تا پايان امسال در بورس تهران عرضه خواهد شد.
مدير عامل شركت مخابرات:
ثبت نام مرحله جديد تلفن همراه نيمه نخست اسفند ماه سالجاري آعاز مي شود
تمام سهام كارخانه هاي وابسته به شركت مخابرات تا پايان سالجاري در بورس عرضه مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت مخابرات گفت: مراحل نهايي كسب مجوز براي پيش فروش تلفن همراه از سازمان مديريت و برنامه ريزي اخذ شده است و ثبت نام از متقاضان تلفن همراه در نيمه نخست اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود.
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