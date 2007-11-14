انحلال مجلس شورای ملی :

در چنین روزی در سال 1294هجری شمسی مجلس شورای ملی منحل اعلام گردید. این مجلس سومین مجلس شورای ملی کشور بود. مورخین دلیل انحلال مجلس را از اکثریت افتادن شمار نمایندگان این مجلس عنوان کرده اند. گفته می شود بسیاری از نمایندگان این دوره از مجلس شورای ملی با حضور در قم و راه اندازی کمیته دفاع ملی - به دلیل وضعیت بحرانی کشور - ، مجلس را به حال تعطیل در آوردند.



روز جهانی دیابت :

با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، تحرک کم و ترویج شیوه زندگی و تغذ یه صنعتی در سراسر جهان، شیوع بیماری دیابت همانند ایدز موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان بهداشت و سلامت شده است. بیماری دیابت در دو نوع بروز می یابد که نوع اول در سنین پایین و نوع دوم- که حدود 90 درصد از مبتلایان را شامل می شود - معمولا در افراد بالای 30 سال بروز می کند. دیابت نوع دوم به دلیل این که دارای علایم ویژه ای نیست، تا مدت زیادی ناشناخته باقی می ماند و معمولا مبتلایان به دنبال یکی از عوارض ایجاد شده ناشی از دیابت همانند بیماری کلیوی، مشکلات بینایی و غیره به پزشک مراجعه می کنند. مهمترین علایم ابتلا به بیماری دیابت ، پرنوشی، پرخوری و پرادراری است. وجود این بیماری در افراد چاق و دارای سابقه فشار خون بالا نسبت به سایرین بیشتر است.

داشتن سابقه سقط جنین بدون دلیل، سابقه مرده زایی و یا بدنیا آوردن نوزاد بیش از 4 کلیوگرم نیز خطر ابتلای به بیماری دیابت را در زنان افزایش می دهد. کنترل وزن و تحرک بدنی، قرار دادن سبزی، میوه و انواع غلات در رژیم غذایی و استفاده کمتر از چربی ها بویژه روغن جامد می تواند نقش مهمی در کاهش ابتلا به این بیماری داشته باشد.



بلوکه کردن دارایی های ایران :

در چنین روزی در سال 1979 میلادی کارتر رییس جمهور وقت آمریکا دستور توقیف تمامی دارایی های منقول و غیر منقول ایران در ایالات متحده آمریکا وهمچنین نقود ایرانی دربانک های این کشور را صادر کرد. این عمل در پاسخ به گروگان گیری 63 نفر از افراد حاضر در سفارت سابق آمریکا در تهران (لانه جاسوسی) اتفاق افتاد. هنوز پس از گذشت بیش از دو دهه از آن واقعه و همچنین صدور برخی بیانیه های کلی توافق الجزایر، دولت آمریکا ثروت ملی ایران را غاصبانه نگه داشته است .



درگذشت گوتفرید ویلهلم وان لایب نیتز :

در چنین روزی در سال 1716 میلادی ویلهلم لایپ نیتز ریاضیدان و فیلسوف آلمانی در70سالگی درگذشت. لایب نیتز از 15 سالگی تحصیل خود را در دو رشته فلسفه و ریاضی آغاز کرد. وی در رشته ریاضیات، حساب دیفرانسیل را پایه ریزی کرد. او در حوزه فلسفه نیز پس از دکارت در تحکیم مبانى فلسفه جدید کوشید ولى این کوششها نتوانست نظام فلسفى منسجم و داراى مبانى متقن و مستحکمى را به وجود بیاورد. وی توانست در همین حوزه نظریه هماهنگى پیشین را در مخالفت با دکارت مطرح سازد. نظریه‏اى که در آن، رویدادهاى ذهنى و فیزیکى ارتباطى منظم با یکدیگر داشته باشند بدون آن که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر روى یکدیگر داشته باشند. از دیدگاه لایپ نیتز، همه اشیا از مونادها (جواهر فرد) ساخته شده‏اند که روزنه‏اى به بیرون از خود ندارند و فعالیت هر یک از آنها، در خودش جمع است. مشخصه اول سبب مى‏شود که یک موناد از جهان بیرون متاثر نشود و جمع بودن فعالیت هر موناد در خودش سبب مى‏شود که در دیگرى تاثیرى نداشته باشد. بنابراین روح و جسم ارتباط على با یکدیگر ندارند. حال اگر به ظاهر چنین به نظر مى‏رسد که میان جسم و روح عمل متقابل وجود دارد. بدین سبب است که خداوند از پیش میان دو رشته امور اساسا مستقل از یکدیگر همسازى برقرار کرده است. حوادث در روح چنان مى‏گذرد که گویى جسمى وجود ندارد و تغییر و تبدیل در جسم چنان حادث مى‏گردد که گویى روحى نیست. اما صانع، روح و جسم را ازلی و ابدی چنان ساخته که جاودانه با یکدیگر همساز باشند.



تولد جواهر لعل نهرو :

درچنین روزی در سال 1889 میلادی جواهر لعل نهرو از سیاستمداران مشهور هندوستان و از بزرگترین مبارزان ضد استعماری در اسدآباد هند متولد شد. نهرو در رشته حقوق تحصیل کرد و پس از عضویت در نهضت ملی هند به همکاری با

مهاتما گاندی پرداخت و در این مسیر دست به مبارزه گسترده ای علیه استعمار انگلستان زد.

وی در سال 1947 اولین نخست وزیر هند شد . نهرو به همراه تیتو ، رهبر حزب کمونیست یوگسلاوی و جمال عبد الناصر ، رییس جمهور مصر جنبش کشورهای غیرمتعهد را بنیان نهادند که شعار و هدفشان عدم وابستگی به دو بلوک مهم آن دوره یعنی بلوک شرق و بلوک غرب بود. وی ابتدا به ریاست حزب کنگره هند و سپس به مقام وزارت امور خارجه دولت موقت هند برگزیده شد. نهرو علیرغم طرفداری از بی طرفی در سیاست خارجی، در مسایلی چون کشمیر و یا مرز مشترک با چین گذشتی از خود نشان نداد. جواهر لعل نهرو دردوران مبارزه بارها دستگیر و زندانی شد. ازوی آثار مکتوبی نیز منتشر شده است که از میان آنها می توان به زندگی من و نگاهی به تاریخ جهان اشاره کرد. از گفته‏هاى وى چنین برمى‏آید چیزى که وى را از مذهب دور کرده است به زعم وی جنبه‏ یکنواختى مذهب است. وی در اواخر عمر دراثر احساس خلاء در وجود خود به نیروى معنوى معتقد شد.



در گذشت ژوستینین :

در چنین روزی در سال 565 میلادی ژوستینین امپراتور روم درگذشت. وی به هنگام مرگ 82 سال داشت. او در سال 527 میلادی امپراتور روم شد. ژوستینین در دوره دوم حکومت قباد پادشاه ایران دو بار با ایران درگیر شد و هر دو بار هم از ایران شکست خورد. وی در شکست نخست شهر بزرگ انطاکیه را از دست داد و در شکست دوم به پرداخت غرامت به دولتمردان ایران مجبور شد.



تولد ویلیام سوم:

در چنین روزی در سال 1650 میلادی ویلیام سوم امپراطور بریتانیای کبیر دیده به جهان گشود. در دوران حکومت ویلیام درانژ، پارلمان بریتانیا منشوری به منظور جلوگیری از رفتار مستبدانه پادشاهان و رعایت اصول حکومت مشروعه به امضای وی رسانید . پس از امضای این منشور انگلستان از درگیری های داخلی رهایی یافت. او مدت نه سال با لویی چهاردهم که به تحریک جیمز دوم در پی تجدید سلطنت به تاخت و تاز بر خاسته بود جنگید که سرانجام بر طبق معاهده اوترخت کلیه جنگ ها به نفع دولت انگلستان پایان یافت .



تولد کلود مونه :

کلود مونه نقاش مشهور فرانسوی در چنین روزی در سال 1765 میلادی دیده به جهان گشود. مونه یکی از نقاشان برجسته سبک امپرسیونیست است. او با استفاده از رنگهای در خشان تاثیرات شخصی خود را از محیط اطراف و بویژه طبیعت پیرامون بیان می داشت. مونه آثار درخشانی را خلق کرده است که از میان آنها می توان به طلوع خورشید اشاره کرد.



ویرانی شهر کاونتری انگلستان :

در چنین روزی در سال 1940 میلادی و در طول جنگ جهانی دوم هواپیماهای آلمانی شهر کاونتری انگلستان را با خاک یکسان کردند. در این حادثه هواپیما های آلمانی حدود 500 بمب بر روی ساکنان این شهر ریختند.



سرکوب کامل شورش مردم مجارستان :

در چنین روزی در سال 1956 میلای اتحاد جماهیر شوروی سابق شورش مردم مجارستان را بطور کامل سرکوب کرد .



اعلام جرم علیه لیبی :

درچنین روزی در سال 1991 میلادی کشور های آمریکا و بریتانیا علیه دو مامور رسمی لیبیایی در ارتباط با بمب گذاری هواپیمای پان آمریکن بر فراز لاکربی اعلام جرم کردند. واقعه لاکربی که از آن به عنوان یکی از مسایل حقوق بین الملل بحث می شود، موجبات ایجاد تضیقات بسیار برای کشور و مردم لیبی از جانب آمریکا شد .در سال جاری لیبی مسئولیت حادثه لاکربی را پذیرفت اما آمریکا همچنان بر اعمال تحریم علیه این کشور اصرار ورزیده است. پس ازپذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیما از سوی سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی وقبول پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه، سازمان ملل اقدام به لغو تحریم های لیبی کرد. لیبی متهم به بمب گذاری درهواپیمایی که در سال 1988 در لاکربی اسکاتلند سقوط کرد، شده بود.