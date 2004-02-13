به گزارش خبرگزاري مهر ، پس از حماسه حضور پرشكوه مردم در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن و با آغاز بييست وششمين بهار آزادي، نمازجمعه اين هفته به امامـت حضـرت آيـت اللـه خامنـه اي رهبر معظم انقلاب در دانشـگاه تهران اقامه مي شود.
تا ساعتي ديگر
نمازجمعه اين هفته تهران امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه مي شود
همزمان با ايـام مبـارك بـيسـت و پنجميـن سـالگـرد پيـروزي انقـلاب اسـلامـي نمازجمعه اين هفته تهران تاساعتي ديگر به امامت حضرت آيت اللـه خـامنـه اي رهبـر معظم انقلاب اسلامي اقامه مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر ، پس از حماسه حضور پرشكوه مردم در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن و با آغاز بييست وششمين بهار آزادي، نمازجمعه اين هفته به امامـت حضـرت آيـت اللـه خامنـه اي رهبر معظم انقلاب در دانشـگاه تهران اقامه مي شود.
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