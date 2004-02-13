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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۰:۳۴

تا ساعتي ديگر

نمازجمعه اين هفته ‎‎ تهران‎ امروز به امامت‎ رهبر معظم انقلاب‎ اقامه مي شود

نمازجمعه اين هفته ‎‎ تهران‎ امروز به امامت‎ رهبر معظم انقلاب‎ اقامه مي شود

همزمان با ايـام‎ مبـارك‎ بـيسـت‎ و پنجميـن‎ سـالگـرد پيـروزي‎ انقـلاب‎ اسـلامـي‎ نمازجمعه‎‎‎ اين هفته تهران‎ تاساعتي ديگر به امامت‎‎‎ حضرت آيت اللـه خـامنـه‎‎ اي‎ رهبـر معظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ اقامه مي‎ شود.

به‎‎ گزارش‎ ‎خبرگزاري مهر ، پس از حماسه حضور پرشكوه‎ مردم‎‎ در راهپيمايي‎ يوم الله 22 بهمن‎ و با آغاز بييست وششمين بهار آزادي، نمازجمعه‎‎‎ اين‎ هفته به امامـت‎‎‎ حضـرت آيـت اللـه‎‎‎‎ خامنـه اي‎  رهبر معظم انقلاب در دانشـگاه تهران‎ اقامه مي‎ شود.

کد مطلب 58590

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