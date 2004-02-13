نمازجمعه اين هفته ‎‎ تهران‎ امروز به امامت‎ رهبر معظم انقلاب‎ اقامه مي شود

به‎‎ گزارش‎ ‎خبرگزاري مهر ، پس از حماسه حضور پرشكوه‎ مردم‎‎ در راهپيمايي‎ يوم الله 22 بهمن‎ و با آغاز بييست وششمين بهار آزادي، نمازجمعه‎‎‎ اين‎ هفته به امامـت‎‎‎ حضـرت آيـت اللـه‎‎‎‎ خامنـه اي‎ رهبر معظم انقلاب در دانشـگاه تهران‎ اقامه مي‎ شود.



