خبرگزاری مهر در چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات "برتر" شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات غرفه خبرگزاری مهر به دلیل جذابیت وشیوه اطلاع رسانی مناسب، عنوان بهترین خبرگزاری را از نظر بازدید کنندگان را به خود اختصاص داد.

در لوح اهدایی به غرفه خبرگزاری مهر آمده است : برپایی چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در سال مزین به اتحاد ملی و انسجام اسلامی بالندگی و پویایی خاصی را به فضای رسانه ای کشور بخشیده است.

ضمن تشکر ازحضور ارزنده تان ، غرفه آن خبرگزاری وزین از نظر بازدید کنندگان برتر شناخته شد. تداوم و توفیق تمامی همکاران در این خبرگزاری را از خداوند متعال آرزومندیم.